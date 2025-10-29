紅斑性狼瘡自體免疫疾病 併發症含肺出血、中風常來勢洶洶

歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，她過去曾受紅斑性狼瘡所苦。醫師指出，全身型紅斑性狼瘡（SLE）是一種棘手的自體免疫疾病，此病常見症狀含掉髮、臉頰有蝴蝶型紅斑，且併發症包含肺出血、中風等相當多樣，經常來勢洶洶！此病高達四成患者有狼瘡腎炎，造成蛋白尿、需要洗腎等。

醫師指出，全身型紅斑性狼瘡（SLE）是一種棘手的自體免疫疾病，此病常見症狀含掉髮、臉頰有蝴蝶型紅斑，且併發症包含肺出血、中風等相當多樣，經常來勢洶洶！（示意圖／Getty Images）

根據健保署統計，至今年9月，全台有2萬5732人因全身性紅斑狼瘡領有重大傷病卡。高雄榮總免疫風濕科主治醫師、中華民國風濕病醫學會祕書長盧俊吉今天（29日）受訪表示，紅斑性狼瘡好發於20至40歲的育齡女性，在過往沒有生物製劑這個特效藥時，患者平均壽命會比一般人少10到20年，50多歲因紅斑性狼瘡病逝的女性，「臨床上滿常遇到的」。

盧俊吉說明，紅斑性狼瘡最常見症狀就是掉頭髮、皮膚變紅色，如曬完皮膚後，臉頰可能出現蝴蝶形狀的紅斑，手上也可能有，且特別的是不會癢、卻也好幾個月都不會退。此外，手指等小關節也會疼痛，睡醒後會痛半小時、一小時，活動一兩小時就會比較好，但隔天睡起來又會痛。

其他症狀還有持續高燒，盧俊吉說明，可能燒到攝氏38度、好幾個禮拜都不會好；口腔中比較偏前面有骨頭的位置，也會發生潰瘍，但並不會疼痛。

紅斑性狼瘡併發症相當多樣，盧俊吉解釋，這是因免疫系統可能攻擊各個器官，身體任何地方都可能遭受攻擊，而且經常來勢洶洶。若攻擊到肺部，可能會造成肺炎、肺部出血，白血球過低會造成感染，血小板異常造成血栓則可能引發中風、心血管組塞等；病高達4成患者有狼瘡腎炎，造成蛋白尿、需要洗腎等。

盧俊吉說，如果20到40歲女性突然有異常表現，都要把狼瘡列為可能診斷。東亞的漢民族是高危險族群；若二親等內有人罹患紅斑性狼瘡者，罹病的機率較一般人高5倍以上；三親等有人罹病者，風險則是一般人的兩倍左右。如今生物製劑已納入健保給付，雖然因時間不長尚難確認是否能延長患者壽命，但因其有助控制病情，應能降低因併發症過逝機率。

責任主編：于維寧