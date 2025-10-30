紅斑性狼瘡、憂鬱症、胰臟癌夾擊！坣娜靠瑜珈找回身心平衡 醫師證實有效
坣娜本身患有紅斑性狼瘡，1993年車禍後，留下嚴重後遺症，失憶、閱讀障礙，甚至驚覺罹患憂鬱症，兩、三年前確診胰臟癌，身體與心理都承受巨大壓力。幸好，她透過瑜珈找到身心解方，不僅改善情緒，也穩定病情。基因醫師張家銘指出，瑜珈與冥想對紅斑性狼瘡患者，確實有調節免疫系統的效果。
坣娜近兩、三年來胰臟癌纏身，加上原本就患有紅斑性狼瘡（SLE），身體狀況欠佳。再加上早年因車禍留下的記憶喪失、閱讀障礙後遺症，使她一度罹患憂鬱症。身邊友人透露，坣娜在病期間選擇低調，減少與親友聚會，堅強承擔身體不適，甚至要求親友保密罹癌消息。
坣娜靠瑜珈穩定情緒，醫師證實有效
面對身心的多重打擊，坣娜選擇透過瑜珈修行療癒自己，不僅改善了情緒，還考取教師執照，成為知名瑜珈老師。基因醫師張家銘指出，這其實有科學依據：SLE的慢性發炎會影響腦部神經傳導，讓患者情緒更容易起伏，瑜珈、靜坐與呼吸練習能夠幫助穩定神經訊號，減緩心理壓力，對紅斑性狼瘡患者而言，是很有效的輔助療法。
為何紅斑性狼瘡更容易誘發癌症？
SLE患者的免疫系統並非變弱，而是「過度活化」，長期攻擊自身組織，造成慢性發炎與細胞損傷。每一次受損與修復，都可能累積DNA突變，增加癌症風險。
2022年《Frontiers in Oncology》期刊統整將近25萬名SLE患者資料，發現整體癌症風險比一般人高出 62%，胰臟癌、血液腫瘤、肝癌、泌尿生殖系統癌症都明顯升高。醫師提醒，胰臟癌雖不是發生率最高的癌症，但因多為沉默型，發現時往往已是晚期，對SLE患者尤其具有威脅。
調整4個生活習慣，降低慢性發炎與癌症風險：
1.抗發炎飲食
多吃深色蔬菜、地瓜葉、薑黃、藍莓等天然抗氧化食物，蛋白質可選魚、豆腐或蛋白粉。避免精製糖、炸物與酒精，減少免疫系統過度活化。
2.規律作息
固定睡眠與起床時間，幫助免疫系統維持節奏，也降低慢性疲勞與情緒波動。
3.情緒管理
瑜珈、冥想、呼吸練習，不只是心理療癒，更能穩定免疫系統運作，對 SLE患者有科學依據的幫助。
4.定期篩檢與健檢
腹部超音波、肺部 X 光、婦科抹片、甲狀腺超音波，以及血液發炎與腫瘤標記檢測（如 CRP、CA19-9、CEA），有助早期發現潛在併發症與癌症風險。
