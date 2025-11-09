紅斑性狼瘡 溫補恐激發熱毒

紅斑性狼瘡常見於年輕女性，尤其是天冷時容易手腳冰冷、臉頰泛紅，倘若一再誤以為只是冬季凍瘡或氣血不順，像這種情況很可能延誤病情。開業中醫師賴睿昕表示，冬季是紅斑性狼瘡容易惡化的時節，氣溫驟降使表皮微血管收縮，導致末梢循環不良，不僅手腳容易冰冷、腫脹，甚至出現凍瘡樣紅斑。

冬季時很多人常會進補，倘若患者貿然進補，比如食用麻油雞、薑母鴨、當歸鴨等溫燥食物，可能讓體內「熱毒」被激發，反而讓原本穩定的病情再度惡化。

廣告 廣告

賴睿昕指出，臨床上，曾有一位三十多歲女性，冬天總覺得手腳冰冷，原以為只是天氣太冷，仔細觀察發現，患者指尖發紫、關節僵硬、疲憊感很明顯，雖服用溫陽補氣藥略有改善，但仍建議患者就醫檢查，最終確診為紅斑性狼瘡。

因此，若是手腳冰冷伴隨關節痛、口腔潰瘍、臉部紅斑或原因不明發燒，這時就要懷疑是否為自體免疫疾病，而非單純末梢循環問題。

賴睿昕醫師進一步指出，傳統中醫認為，紅斑性狼瘡症候類似陰陽毒、蝴蝶丹及溫毒發斑，急性期多屬火熱亢盛，慢性期則以肝腎陰虛為主，到了秋冬季節，寒氣入體，熱毒寒化，最後自然造成氣血瘀阻。若是血滯氣阻，適合用血府逐瘀湯等藥方以便理氣化瘀。

若是脾腎陽虛，適合用腎氣丸以便補益腎氣，但補腎氣藥多偏溫性，應謹慎使用，補過頭反而容易火氣上升、皮膚紅腫，應由中醫根據體質調整劑量，呼籲切勿自行使用避免出現補過頭情形。