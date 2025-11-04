紅杉合夥人揭祕：光看IQ、EQ不夠！能成大事、做對決策的人都該懂JQ

你身邊有沒有這種人：技術能力超強，卻總是做錯決策；或是人緣極好，但在組織裡處處碰壁？紅杉資本合夥人Jess Lee說，這正是因為我們只看了IQ和EQ，卻忽略了另外兩個關鍵指標。

Lee曾在Google、Yahoo工作，創辦的電商公司Polyvore被Yahoo以2億美元收購。她在《The Library of Minds》播客節目中分享，現在她用四個指標來評估人才：EQ（情商）、IQ（智商）、PQ（政治商數）和JQ（判斷商數）。

這套框架來自她在紅杉的同事Shawn Maguire。「大家都知道EQ和IQ，但Maguire加入了PQ和JQ，」Lee說。

四個維度，看穿人才真實樣貌

EQ

衡量一個人的同理心和社交能力。也就是說，在一對一互動中，你能否理解他人情緒、建立信任關係？

IQ

看重的是解決問題的邏輯思維和學習能力。當面對複雜難題，你能否快速抓到重點、找出解方？

PQ

評估一個人在組織中的導航能力。你能否理解組織的權力結構、利益關係，並在體制內有效推動事情？這不是指耍手段，而是懂得如何在既有系統中運作。PQ低的人，即使能力再強，也可能在組織中處處碰壁。他們不懂得如何爭取資源、建立同盟、化解阻力，最後好的想法都無法落地。

JQ

衡量的是決策能力。在對的時間點，你能否做出對的決定？知道該把資源投注在哪裡，才能創造最大價值？

JQ低的人，則可能做出一連串看似合理、實則偏離方向的決策。「很多技術背景的創辦人都是這樣，」Lee觀察。他們IQ超高，產品做得很好，但不知道該在什麼時候轉型、該把力氣花在哪個市場，最後錯失良機。

先找到對的人，再定策略

這套評估方法部分來自她的父親。他曾為身價410億美元的香港富豪李嘉誠工作，「他教會我：所有問題都是人的問題，所有解方也都在人身上。」Lee說。即使現在，她看團隊、做投資，核心關注點始終是「人」。

管理大師柯林斯也在其經典著作《從A到A+》中也指出，卓越企業的領導人會「先找對人上車，再決定車要開去哪。」他發現，那些能長期保持卓越的公司，都有一個共同點：他們不是先定策略再找人，而是先找到對的人，然後這些人自然會想出對的策略。

如何運用4Q框架？

Lee強調，沒有人在這四個面向都很強。「我尋找的是各有所長、能互補的人。」

她建議，在組建團隊時，不要只看單一個人的能力，而要看整個團隊的組合。「如果你的共同創辦人PQ很高、善於在組織中運作，那你就可以專注在產品和技術上，」她說。關鍵是認清：沒有完人，但可以有完美的組合。

對個人而言，你可以誠實評估自己在四個面向的強弱，然後有意識地尋找能補足你弱項的夥伴。或者，在職涯規劃時，選擇能發揮你長處的位置，而不是勉強自己樣樣都要強。

識人，是頂尖領導者必備的能力，更是可以學習的科學。第一步，或許就是擴大你的評估視角，不要只看IQ和EQ，而用四個維度來更全面的理解，你會發現更真實的人才樣貌。

