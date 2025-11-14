紅杯日變罷工日！ 美星巴克員工怒吼「沒合約沒咖啡」

美國星巴克年度人潮最多的「紅杯日」13日登場，但上千名員工卻在這天大罷工，爭取加薪改善工時。（圖／達志影像美聯社）

星巴克咖啡，每年備受期待的節日慶典，「紅杯日」促銷到來，但美國的分店，卻蒙上一層陰影，主要是今年以來，勞資談判陷入僵局，美國星巴克員工，為了爭取加薪和改善工時，選在「紅杯日」這天大罷工，禮拜四當天，從紐約到費城，甚至連總部所在的西雅圖，都有店面受影響，無法開門。

美國星巴克年度人潮最多的「紅杯日」13日登場，但上千名員工卻在這天大罷工，爭取加薪改善工時。（圖／達志影像美聯社）

美國星巴克迎來年度盛事「紅杯日」促銷活動，卻因勞資糾紛蒙上陰影。全美各地員工為爭取加薪和改善工時，發起大規模罷工，影響至少40個城市和65家門市。從紐約到西雅圖，許多分店被迫關門，員工們舉牌抗議，要求公司正視他們的訴求。這場罷工不僅打亂了星巴克重要的節日促銷計畫，也對品牌形象造成衝擊，成為新任執行長面臨的重大挑戰。

廣告 廣告

美國星巴克員工在備受期待的「紅杯日」促銷活動當天選擇罷工，抗議勞資談判陷入僵局。在紐約、費城甚至星巴克總部所在地西雅圖，都有店面因罷工無法營業。員工們在店外舉牌高喊「沒有合約！沒有咖啡！」，表達他們的不滿與訴求。

費城星巴克示威員工Sylvia Baldwin表示，他們已經成功關閉了兩家星巴克門市，所有員工都加入了罷工行列。這次罷工規模龐大，蔓延至少40個城市和65家門市，平時親切服務的星巴克員工們決定透過罷工方式爭取更好的工作條件。

紐約星巴克員工Rey Shao強調，他們雖然從事全職工作，卻連基本生活必需品都負擔不起。目前美國星巴克員工時薪大約在15至24美元之間，約台幣400多到700多元。公司方面認為若加上小費和福利，員工實際收入應達到時薪30美元，因此在4月時僅提出最多調薪2%的條件。然而工會認為在物價普遍上漲的情況下，這樣的調幅遠遠不足，導致雙方談判陷入僵局。

賓州大學教授Paul Clark分析，星巴克的品牌和名聲可能受到的損害是他們的致命弱點。如果有什麼能迫使公司坐下來達成協議，很可能就是這個因素。員工們選擇在「紅杯日」這個重要促銷日罷工，正是為了爭取更多曝光。

去年8月才上任的星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol），原本計畫進行大刀闊斧的改革，卻意外面臨這場大罷工。如何安撫員工情緒、挽回品牌形象，已成為星巴克在迎來重要節慶前的最大挑戰。

更多 TVBS 報導

瑞幸能複製奇蹟? 中式折扣遇上美式體驗

好市多上架星巴克「隨星杯」咖啡組 喝完還能當聖誕樹掛飾

求加薪不成！ 加拿大航空罷工影響逾10萬旅客 政府閃電介入

星巴克咖啡Costco降價！只到這天 網急囤「看到空架」

