紅棗高糖難消化！她每晚吃1顆養生 反害胃食道逆流

一名43歲女性原本腸胃狀況不佳，經過半年針灸治療後症狀明顯改善，但日前回診時卻表示胃食道逆流惡化，半夜會被胃酸嗆醒，經詢問後發現，女子因認為紅棗可以養血安神，每晚睡前都會吃1顆。

中醫師羅珮琳在臉書粉專「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，該名女子過去曾因胃食道逆流、脹氣、打嗝等症狀，接受過胃腸鏡檢查，西醫判定有腸道老化傾向，後來到她的門診搭配針灸治療半年，好不容易調養好腸胃，卻突然出現症狀惡化的情況。

羅珮琳請女子停止睡前吃紅棗的習慣，她解釋，沒煮過的紅棗皮硬硬的並不好消化，且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會刺激胃酸分泌。女子停止睡前吃紅棗1周後再回診，果然不再「溢刺酸」（台語，意指吐胃酸），胃食道逆流的狀況就改善了。

羅珮琳提醒，睡前不宜吃紅棗，因為紅棗是一種高糖食物，吃多了容易胃食道逆流。（示意圖／Pixabay）

羅珮琳表示，中醫認為「甘令人滿」，多吃甘味食物容易影響消化功能，不當食用紅棗可能造成消化不良與腸胃不適。紅棗含有較多膳食纖維，尤其是以果乾的方式過量食用，可能導致腹脹、腹瀉，對腸胃功能較弱者影響更大。

羅珮琳提醒，睡前不宜吃紅棗，因為紅棗是一種高糖食物，吃多了容易胃食道逆流。除了腸胃功能較弱的人之外，兒童、年長者可選購去籽紅棗，以防誤食紅棗核；糖尿病患者要控制食用量，以免糖分導致血糖波動。她也指出，紅棗性溫，長期大量食用可能導致口乾舌燥、便祕，體質偏熱者尤需注意。

