紅棗高糖難消化！她每晚吃1顆養生 反害胃食道逆流
一名43歲女性原本腸胃狀況不佳，經過半年針灸治療後症狀明顯改善，但日前回診時卻表示胃食道逆流惡化，半夜會被胃酸嗆醒，經詢問後發現，女子因認為紅棗可以養血安神，每晚睡前都會吃1顆。
中醫師羅珮琳在臉書粉專「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，該名女子過去曾因胃食道逆流、脹氣、打嗝等症狀，接受過胃腸鏡檢查，西醫判定有腸道老化傾向，後來到她的門診搭配針灸治療半年，好不容易調養好腸胃，卻突然出現症狀惡化的情況。
羅珮琳請女子停止睡前吃紅棗的習慣，她解釋，沒煮過的紅棗皮硬硬的並不好消化，且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會刺激胃酸分泌。女子停止睡前吃紅棗1周後再回診，果然不再「溢刺酸」（台語，意指吐胃酸），胃食道逆流的狀況就改善了。
羅珮琳表示，中醫認為「甘令人滿」，多吃甘味食物容易影響消化功能，不當食用紅棗可能造成消化不良與腸胃不適。紅棗含有較多膳食纖維，尤其是以果乾的方式過量食用，可能導致腹脹、腹瀉，對腸胃功能較弱者影響更大。
羅珮琳提醒，睡前不宜吃紅棗，因為紅棗是一種高糖食物，吃多了容易胃食道逆流。除了腸胃功能較弱的人之外，兒童、年長者可選購去籽紅棗，以防誤食紅棗核；糖尿病患者要控制食用量，以免糖分導致血糖波動。她也指出，紅棗性溫，長期大量食用可能導致口乾舌燥、便祕，體質偏熱者尤需注意。
延伸閱讀
東京三溫暖火警夫妻受困慘死 門把脫落、緊急按鈕失效釀悲劇
靈異錯別字/被按摩女「8月大嬰靈」纏上 酒吧老闆狂發燒
韓國美白霜「重金屬汞超標1.6萬倍」 食藥署證實：廠商是累犯！
其他人也在看
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
壞膽固醇超標不想吃藥！他「改變飲食＋運動」月降50％
一名38歲男性透過調整生活習慣，在短短一個月內讓低密度膽固醇從187 mg/dL驟降至90 mg/dL，降幅達50％，成效之顯著讓陳冠任醫師直言從未見過。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟是補鈣王
許多人認為補鈣只能靠牛奶，其實便當常見的小松菜，鈣含量高居綠葉蔬菜之冠，鈣質比牛奶、菠菜更高。 小松菜是補鈣王 根據國健署的建議，每餐的蔬菜量應有一定比例，才能滿足身體對維生素與礦物質的需求。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 10
大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架
大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 10
喝豆漿好處多！營養師教戰「挑豆漿3重點」5族群最適合
許多民眾會選擇豆漿當早餐飲品，對此營養師張語希分享，豆漿富含大豆蛋白、植物性脂肪、鉀、鎂、多酚類與大豆異黃酮，加上0膽固醇、不含乳糖，每天一杯豆漿好處多，不過對大豆過敏者、慢性腎臟病患就不適合攝取，提醒民眾多加留意。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前 ・ 5
「1類家常蔬菜」穩血糖、排毒！醫：切完放10分鐘更營養
高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，他建議每天都要吃十字花科蔬菜，其厲害關鍵在於含硫的植化素，有助於啟動肝臟解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力。烹煮時快速汆燙，活性物質才不會流失，還有切好後放置10到15 分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
幫癌末病患注射生理食鹽水！精神科名醫李光輝詐財150萬 判關1年半確定
知名精神科名醫李光輝騙大腸癌女病患可幫她用免疫療法治療癌症，收取150萬高額費用，實際上只注射生理食鹽水，女病患最後仍不敵病情離世，2023年李光輝一審遭判2年徒刑，案經上訴，台灣高等法院18日改判1年半，全案定讞。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 42
「果汁之王」穩血壓又護心！表皮變皺更甜？營養師揭「3種人」少吃
「果汁之王」百香果不只美味，且營養價值高。營養師林俐岑提到，百香果富含膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於促進腸道蠕動、美白肌膚、保護心血管健康。不過百香果雖然營養，胃部功能不佳、腎臟病、糖尿病患者，食用時仍要控制份量。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
冷凍保存「魚、肉」這樣做才安全！ 譚敦慈揭家庭常見錯誤
不少民眾從市場或超市買回魚肉、肉品，第一個動作，就是連同塑膠盒一起放進冷凍庫，但其實這樣並不衛生。無毒教母譚敦慈提醒，冷凍只能延緩腐敗，若清潔、分裝與包裝方式錯誤，反而可能讓食材更快變質，甚至影響食安風險。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
名醫點名「早餐不碰高脂、碳水、加工肉」 遠離癌王、大腸癌！
根據最新研究顯示，看似平常的早餐選擇暗藏致癌危機。日本癌症權威佐藤典宏（Norihiro Sato）教授指出，長期攝取不當早餐恐增加胰臟癌、大腸癌、肝癌與乳癌等四種癌症風險，他個人多年來堅持避開三大類食物。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
手搖飲愈喝愈胖？ 營養師揪「真正熱量地雷」：不是無糖就沒事
你喝飲料一定要加料嗎？你是咀嚼系手搖飲愛好者嗎？29歲的上班族林小姐苦笑說自己工作壓力大，下班後點一杯手搖飲「配料滿配」，讓人療癒。但這樣的習慣，也悄悄推高她的體重與健康風險，在一年內，不知不覺間的從L號換穿到2XL號，現在吃飽後，有時都還會覺得2XL緊緊的、很勒。 熱量多來自「加料」 一不小心喝下肚 衛生福利部臺北醫院王盈媗營養師指出，咀嚼系手搖飲其中包含珍珠、粉粿和茶凍等配料，身為咀嚼控的人，上班來一杯越嚼越治癒，但這類飲料因為添加配料，攝取更多的熱量，因此配料的選擇及飲品搭配尤為重要。王盈媗表示，手搖飲料熱量的關鍵往往不是在飲品本身，而是「加料」所帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，卻往往在不知不覺中被喝下肚。 配料分3熱量等級 挑選前想一想 王盈媗強調，喝手搖不是錯，錯在選擇不對。為讓民眾更直覺地了解配料熱量差異，他將配料分為三個熱量等級，讓選擇一目瞭然： ．紅燈區（>150大卡）：草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。．黃燈區（100–150大卡）：蜜紅豆、常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
憂鬱症治療10年無效！腦光譜儀揪真正病因是躁鬱症
56歲教師林女士規律治療憂鬱症長達10年，2年前卻突然出現情緒高昂、睡眠驟減等症狀，經「近紅外光腦光譜儀（fNIRS）」檢查後，確認真正病因為雙極性疾患（躁鬱症）。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
芭樂籽助排便還是害便祕？營養師點名「腸胃敏感」別吃
國民水果芭樂營養價值豐富，營養師高敏敏指出，芭樂籽具有高纖維特質能改善便祕，但腸胃敏感、不習慣高纖飲食及剛動手術的族群，食用前最好先將芭樂籽挖掉，以免造成腸胃不適。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
OL愛喝「滿配手搖」1年胖到2XL！專家揭4種料最肥 掌握3招體重不失控
台灣手搖飲店林立，不僅口味多元，配料選擇也十分豐富。無論是飯前解饞、飯後解渴，還是上下班途中的小確幸，一杯手搖飲幾乎已成為現代人日常生活中不可或缺的享受。然而，台北醫院營養科王盈媗營養師提醒，手搖飲真正拉高熱量的，往往不是飲料本身，而是加進去的「配料」，她也點出「4種配料」是肥胖最大元凶。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1
印尼企業家罹癌第四期 跨海來台治療 喜過90大壽
來自新加坡、長年在印尼經商的企業家魏耀坤，7年前確診晚期攝護腺癌，在義子、知名萬年水塔老闆林憲揚介紹下，特地飛到台灣，接受嘉義長庚醫療團隊精準治療，如今病情獲穩定控制，耳聰目明、行動自如的魏耀坤3月喜過90大壽，近日一家4代來台旅遊，魏耀坤特別在嘉義長庚紀念醫院國際醫療成果記者會上，感謝醫療團隊的照顧。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
讓嬰兒喝成人奶昔取代配方奶？醫轟：對稚嫩生命的極致無知與惡意榨取！
讓未滿1歲的嬰兒喝成人營養奶昔蛋白飲？一名媽媽在threads上貼出影片稱，「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，這名媽媽還稱「女兒不喝配方奶只喝奶昔」，影片引發議論；除了網友開罵外，婦產科名醫蘇怡寧說，呼籲每一位家長，不要讓銷售話術凌駕在孩子的生理需求之上，生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
50歲男「胃脹半年」當胃食道逆流 醫一照見3公分腫瘤嘆：已胰臟癌四期
胰臟癌因早期症狀不明顯、確診時多已進入晚期，被稱為「沉默的殺手」。胰臟科醫師林相宏近日在臉書分享一名50歲男性的臨床案例，提醒民眾若合併血糖異常與腹部不適症狀，應及早將胰臟納入檢查範圍，避免錯失黃金治療時機。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
飲食清淡、不吃醃漬物！6旬男仍大腸癌逝 醫點3習慣惹禍
不少人認為，只要少吃醃漬食品、重鹹，就能遠離大腸癌風險，但醫師提醒，日常生活中的習慣也可能是致癌因子。中國一名62歲的男子長期飲食正常，但最終還是被診斷出大腸癌不幸離世，醫師就點名他的三種生活習慣相當危險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
小學生喝能量飲「心跳飆破120」險喪命 醫：相當一劑強烈毒藥
一名10歲男童豪豪因模仿跟風在超商購買包裝酷炫的能量飲料，飲用不到半小時後出現雙手不受控劇烈顫抖、心臟狂跳及噁心反胃等症狀，緊急送醫檢查發現心跳每分鐘飆破120下，血壓也異常升高，診斷為典型的「急性咖啡因中毒」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
3大營養素保護甲狀腺低！改善疲倦怕冷便祕 你吃對了嗎？
甲狀腺功能低下需要服藥嗎？當患者被診斷為甲狀腺低下時，有些醫師叮囑必須終生服藥，但也有醫師認為觀察即可。除此之外，患者能為自己多做點什麼嗎？家醫科醫師陳欣湄指出，有3種營養素可幫助改善疲倦、怕冷、便祕健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發起對話