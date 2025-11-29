紅樓變部落！從〈緋紅〉到〈太巴塱之歌〉：緋紅樂團收山夜大合唱 黑孩子接手蓄力記憶生命

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

緋紅樂團與黑孩子樂團於11月16日在西門紅樓河岸留言展演館攜手舉行聯合演出，兩支同樣深耕超過20年的原創樂團，以充滿情感的音樂與真摯的互動，陪伴觀眾走進一場記憶與文化交織的夜晚。演出現場座無虛席，伴隨熟悉的原創旋律，氣氛由熱烈漸漸堆疊至動人不熄的火花，為緋紅樂團的重要告別演出劃下深刻句點。

緋紅樂團以〈緋紅〉、〈如果愛我〉等歌曲開場，將二十多年累積的故事濃縮在一首首編排巧妙、半夢半醒、懵懵懂懂的人生曲目中。樂句像時光倒帶，唱響一路陪伴而來的觀眾致意。主唱佳樺在演唱阿美族歌謠〈馬蘭姑娘〉時，更在台上數度哽咽，坦言這首歌在她人生低潮時一次次扶她站起來。她說，「這首歌的故事，如同我年輕時的自己。每次唱，都能讓我找回力量與勇氣。」她希望這份力量也能帶給所有到場的觀眾，台下觀眾被真摯的情感打動，許多人忍不住拭淚，場面感人而沉靜。

演出尾聲，緋紅與黑孩子合體演唱阿美族歌謠〈太巴塱之歌〉，並邀請長期支持兩團的黃鼎殷醫師登台，共同帶領全場大合唱。隨後，在多首經典族語歌謠中，觀眾們手牽手一起唱起多首原住民經典歌謠，圍著場地跳起圍舞，將全場氣氛推向最高潮，讓場館成為充滿文化脈動的原民音樂之海，温馨、熱情與感動接連堆疊。

緋紅樂團表示，能在灑滿淚水與熱血的夜晚與大家道別，是他們音樂旅程中最珍貴的回憶。黑孩子樂團則以多樣風格與厚實的原住民音樂元素持續凝聚現場情緒，再次展現其在台灣樂壇長年紮根的文化能量。這場演出為兩團的共同歲月留下深刻註記，也以赤忱的愛替緋紅樂團的舞台生涯寫上充滿祝福的終止符。

