紅樓，始終有夢--白先勇《細說紅樓夢》
位列四大奇書之首的《紅樓夢》，不僅是雅俗共賞的經典文學，更是熱度始終不衰的論述與釋疑顯學。近幾年，在台解析「紅學」最受矚目的，除了蔣勳的有聲書，就是白先勇先生應邀在台大講授三個學期的通識課程「紅樓夢導讀」，其後又匯編成書的《細說紅樓夢》。
閱讀此書，宛如現場聆聽他以小說家的觀點現身說法，深入淺出，娓娓將這本千古奇書以現代文學創作的觀點逐回解讀，將書中神話與寫實交疊的架構、儒道釋三家相生相成的文化交融，以及人物鮮活的對話、個性的形塑、乃至糾葛複雜的人際關係，皆如數家珍，一一詳盡剖析。說到細微處，更經常能言前人所未言，精采絕妙，每每令人為之稱奇拍案。三大書冊讀過，讀者彷如也在他專業的導覽下，耳目一新地重遊了大觀園；亦步亦趨地跟隨他再次穿越時空，見證了榮寧兩府的榮枯興衰。
歷來評析紅樓，無可迴避的即是版本爭議。紅樓一書因年代久遠，原稿散佚，經各家傳抄補闕，以致現存多種版本。尤其是早本與舊本因屢經擅改或誤抄，更引發不少學者長篇大論的考證，仁智之見，各自解讀，教人眼花撩亂。胡適先生斷定今本後四十回為高鶚執筆，張愛玲也說「人生三大恨事」之一恰是「紅樓夢未完」，甚且將百廿回抄本譏諷為拼湊的百衲本。
儘管《細說紅樓夢》重點不在逐字逐句的訓詁考據，而是小說技巧與文學意境的賞讀。在採樣比較了庚辰版與程乙版因手抄筆誤的優劣高下之餘，也不可免俗地例舉分析了後四十回續貂與否的熱門公案。白先勇認為全書一百二十回皆為曹雪芹原著，也是他在家族沒落後的往事回憶錄，經後人修訂而成。前八十回精雕細琢，盡寫姹紫嫣紅開遍的富貴閒適，也是千里伏筆、撒網布局的綿密鋪陳；後四十回的故事則加速行進，宛如嘩啦啦崩坍的斷井頹垣，實則亦是八方輻輳、步步收網。而筆調從華麗熱鬧轉趨蕭瑟黯淡，恰是為了對比賈府由盛轉衰、判若霄壤的處境──紅樓即是「紅塵」，大觀園的樓起樓塌，乃至繁華落盡，也是鑑照乾隆盛世逐步走向衰亡的歷史輓歌。
縱觀全本《紅樓夢》，卷帙繁浩，書中人物不下數百，每個人的才情個性與命運的轉折迂迴，乃至心思幽微的跌宕起伏，有如經緯交錯的千絲萬縷。而鐘鳴鼎食之家奢華極致的庭園樓閣、起居飲食，以及婚喪喜慶的繁文褥節，抑或每個主從人物的一言一行，下筆時都得謹慎拿捏，務求符合禮制身分，絕不能亂套。
白先勇一再強調後四十回若非曹氏手筆，很容易就露出敗筆或破綻。他更不時列舉其中與前文的伏筆呼應或環節相扣的證據：諸如賈母的語氣與心態不僅前後合拍，雍容穩重的大家風範也如出一轍。而做為結尾重中之重的兩幕場景：黛玉之死的怛惻催淚、寶玉出家的撼人心弦，更非等閒文人的筆力得以捉刀。
儘管佩服白先勇先生精闢的解析，也大致同意他的論述。只是，對於紅樓一書歷來被討論最多的幾處疑點，並未因此全然釋疑。例如：對照今本幾個角色的結局與第五回太虛幻境中「金陵十二釵」正副冊的判詩或回目，仍有幾處無法兜攏的情節。尤其是王熙鳳的判詞「一從二令三人木，哭向金陵事更哀。」一般學者都解讀為鳳姐的下場應是先被賈璉休棄，而非僅因操勞病歿。香菱的「自從兩地生孤木，致使香魂返故鄉。」則暗示她將被虐死，而作者卻在後四十回突然慈心大發，反讓歹毒造孽的夏金桂害死自己。此外，第卅一回史湘雲〈因麒麟伏白首雙星〉的姻緣，乃至巧姐的年齡前後對應不上等問題，始終無解。
設若百廿回紅樓果真皆為曹雪芹所撰，極可能是因後四十回缺散較多，幾經後人揣臆增補或傳抄疏漏；（「程高本」引言也說明百廿回版本是由程偉元蒐購後，與高鶚一起修輯而成，並未臆改原文。）抑或作者在歷經流離顛沛後，追憶逝水年華，另有感悟，幾度自行修改，終因潦倒多病，未能克盡全功，（脂批有言：「書未成而芹逝矣」，應是指全書修校未完成。）才有這些瑕不掩瑜的失誤。
而《細說紅樓夢》一書最教人開眼的，除了嚴謹地比對考證後四十回作者的真偽之外，就是慧眼別具地指證最終回蔣玉函與花襲人婚事的象徵意義。這段寫在寶玉出家，「落得一片白茫茫大地真乾淨」之後的章節，看似聊為緩解悲劇的蛇足，經白先勇不厭其煩地剝繭抽絲（從賈寶玉與蔣玉函互贈紅綠兩條汗巾的前因說起），其後又屢次提點，讀者才恍然驚覺兩人的結合竟寓意著寶玉塵世俗緣的圓滿與完成。（此前，他還為賈家考取了科舉功名，也為寶釵留下血脈後代。）唯其如此，這青梗峰下歷劫的頑石，方能徹底放下色身俗慮，心無罣礙地「歸彼大荒」。
《紅樓夢》一書內容包羅萬象（也包含各類文體），既是讓人百讀不厭的好書，更是評論家取之不盡的聚寶盆。書中神話與寫實並行，相較於現代文學的魔幻寫實筆法，毫不遜色。（其後，白先勇還與奚淞對談，並合著了一本《紅樓夢幻》，探討其神話結構。）而白先勇細說紅樓的亮點，更是處處閃現，不僅詳盡分析小說創作的象徵與技巧，也藉此探討古代宗法社會一脈傳承的倫常，乃至主僕妻妾之間蛛網交纏、剪理不斷的關係。
小說創作的重點原本就是人性的呈現與書寫，無論時空如何更迭，創作技巧如何翻新，賞讀者心中自有一把尺，這也恰是文學感動人心的普世認同。
「天地同流，眼底群生皆赤子；千古一夢，人間幾度續黃粱。」這是奚淞先生旅遊絲路時，在張掖一座古廟摩寫的對聯。白先勇引用此聯做為紅樓一課的結語，頗有佛家「無緣大慈，同體大悲」的況味；更應對了曹雪芹的筆鋒常帶悲憫，對書中大小人物皆不作直面臧否的包容──世事一場大夢，三春去後，歲月無聲；而紅樓說夢的人間傳奇，也仍將接續。
