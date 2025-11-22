紅毛港保安堂「蓬38號哨戒艇」慰靈祭 日本靖國神社、官兵遺族代表出席
[Newtalk新聞] 11月25日是二戰時期駐守在高雄的日本戰艦「蓬38號哨戒艇」被美軍炸沉的日子，今年適逢80週年紀念，高雄市紅毛港保安堂22日晚間提前舉行慰靈祭，日本熊本及沖繩陣亡士官兵遺族20餘人特別前來參加，其中包括艦長高田又男的孫子高田真利及孫女藤木裕子，靖國神社也有22人組團前來，包括兩名神職人員。一行人除了向已故前首相安倍晉三的銅像行禮致敬，也出席堂方為「蓬38號哨戒艇」145名陣亡者舉辦的慰靈儀式。最特別的是堅決支持高市早苗成為日本首相的福岡台援隊隊長井上政典，這次也代表參加「蓬38號哨戒艇」慰靈儀式。
紅毛港保安堂主任委員張吉雄，下午首先在會議室和日本知名記者山口敬之所率領的熊本及沖繩「蓬38號哨戒艇」陣亡官兵遺族舉行見面會，民進黨宗教委員會總召余政憲及高雄市議員林智鴻也到場。張吉雄特別介紹紅毛港保安堂創建沿革，並放映影片介紹1946年紅毛港漁民出海捕魚，於海上撈獲一顆頭顱，入祠供祀於草寮，是為「海府」。後經托夢始知「海府」為日本「蓬38號哨戒艇」艦長，於太平洋戰爭中陣亡，漁民奉為海府從祀，並打造一艘小型日本軍艦供奉於左側，為全省唯一供奉日本軍艦的廟宇。後堂方前往日本尋根方知艦長為高田又男及所有士官兵姓名。
張吉雄表示，「蓬38號哨戒艇」全體陣亡士官兵雖已入祠靖國神社，但英靈仍留在台灣，今年4月29日高市早苗前來紅毛港保安堂出席安倍紀念公園揭碑典禮，並留下簽名。張吉雄曾當面表達希望日方以隆重軍禮將145名陣亡者的英靈引回日本，如今高市早苗成為日本首相，希望能早日完成英靈返鄉的心願。張吉雄說，80年前台灣人和日本是一家人，「蓬38號哨戒艇」所有官兵為保衛台灣而捐軀，80年後大家齊聚在保安堂，感情還是像一家人。
隨後陣亡士官兵遺族與靖國神社代表團向安倍銅像行鞠躬禮，並在紅毛港保安堂舉行慰靈儀式，由兩名靖國神社神職人員遵照日本傳統祭靈禮，為「蓬38號哨戒艇」陣亡士官兵超渡。今年的保安堂慰靈活動非常特別，除了靖國神社率團前來慰靈外，來自熊本縣的高田又男、濱寅一、沖繩縣的島袋好雄、久場真德等人的遺族前來祭拜先人，現場成為一場感人的認親聚會。
另外，安倍的接班人高市早苗當選新任日本首相，東京、大阪、福岡、九州等地的高市後援會，也組團來保安堂參加今天晚間慶祝高市早苗首相就職的民間版國宴台日交流餐會。堂方以台灣傳統辦桌方式迎賓，席開38桌，象徵紀念「蓬38號哨戒艇」，除日方人員外，台灣方面有二二八受難者協會、高雄市關懷老兵協會及台灣安倍之友會及地方人士參與台日交流餐敘，立法委員邱議瑩、許智傑更親自到場向日方遺族致意，希望台日情誼繼續深化。
高市早苗近日因為在國會中說出「台灣有事，日本危急存亡事態」，遭中國施以各種反制措施，張吉雄感念高市早苗對台灣的相挺，在交流餐會中帶領全體分別以台、日語大聲為高市早苗振臂加油，也希望她繼續堅持下去，不畏中國無理的霸凌。
