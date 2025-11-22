新頭殼

紅毛港保安堂「蓬38號哨戒艇」慰靈祭 日本靖國神社、官兵遺族代表出席

Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市報導
高雄市紅毛港保安堂為二戰被美軍炸沉的日本戰艦「蓬38號哨戒艇」145名官兵舉行慰靈祭。 圖：孫家銘攝
高雄市紅毛港保安堂為二戰被美軍炸沉的日本戰艦「蓬38號哨戒艇」145名官兵舉行慰靈祭。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 11月25日是二戰時期駐守在高雄的日本戰艦「蓬38號哨戒艇」被美軍炸沉的日子，今年適逢80週年紀念，高雄市紅毛港保安堂22日晚間提前舉行慰靈祭，日本熊本及沖繩陣亡士官兵遺族20餘人特別前來參加，其中包括艦長高田又男的孫子高田真利及孫女藤木裕子，靖國神社也有22人組團前來，包括兩名神職人員。一行人除了向已故前首相安倍晉三的銅像行禮致敬，也出席堂方為「蓬38號哨戒艇」145名陣亡者舉辦的慰靈儀式。最特別的是堅決支持高市早苗成為日本首相的福岡台援隊隊長井上政典，這次也代表參加「蓬38號哨戒艇」慰靈儀式。

廣告

紅毛港保安堂主任委員張吉雄，下午首先在會議室和日本知名記者山口敬之所率領的熊本及沖繩「蓬38號哨戒艇」陣亡官兵遺族舉行見面會，民進黨宗教委員會總召余政憲及高雄市議員林智鴻也到場。張吉雄特別介紹紅毛港保安堂創建沿革，並放映影片介紹1946年紅毛港漁民出海捕魚，於海上撈獲一顆頭顱，入祠供祀於草寮，是為「海府」。後經托夢始知「海府」為日本「蓬38號哨戒艇」艦長，於太平洋戰爭中陣亡，漁民奉為海府從祀，並打造一艘小型日本軍艦供奉於左側，為全省唯一供奉日本軍艦的廟宇。後堂方前往日本尋根方知艦長為高田又男及所有士官兵姓名。

張吉雄表示，「蓬38號哨戒艇」全體陣亡士官兵雖已入祠靖國神社，但英靈仍留在台灣，今年4月29日高市早苗前來紅毛港保安堂出席安倍紀念公園揭碑典禮，並留下簽名。張吉雄曾當面表達希望日方以隆重軍禮將145名陣亡者的英靈引回日本，如今高市早苗成為日本首相，希望能早日完成英靈返鄉的心願。張吉雄說，80年前台灣人和日本是一家人，「蓬38號哨戒艇」所有官兵為保衛台灣而捐軀，80年後大家齊聚在保安堂，感情還是像一家人。

隨後陣亡士官兵遺族與靖國神社代表團向安倍銅像行鞠躬禮，並在紅毛港保安堂舉行慰靈儀式，由兩名靖國神社神職人員遵照日本傳統祭靈禮，為「蓬38號哨戒艇」陣亡士官兵超渡。今年的保安堂慰靈活動非常特別，除了靖國神社率團前來慰靈外，來自熊本縣的高田又男、濱寅一、沖繩縣的島袋好雄、久場真德等人的遺族前來祭拜先人，現場成為一場感人的認親聚會。

另外，安倍的接班人高市早苗當選新任日本首相，東京、大阪、福岡、九州等地的高市後援會，也組團來保安堂參加今天晚間慶祝高市早苗首相就職的民間版國宴台日交流餐會。堂方以台灣傳統辦桌方式迎賓，席開38桌，象徵紀念「蓬38號哨戒艇」，除日方人員外，台灣方面有二二八受難者協會、高雄市關懷老兵協會及台灣安倍之友會及地方人士參與台日交流餐敘，立法委員邱議瑩、許智傑更親自到場向日方遺族致意，希望台日情誼繼續深化。

高市早苗近日因為在國會中說出「台灣有事，日本危急存亡事態」，遭中國施以各種反制措施，張吉雄感念高市早苗對台灣的相挺，在交流餐會中帶領全體分別以台、日語大聲為高市早苗振臂加油，也希望她繼續堅持下去，不畏中國無理的霸凌。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
高市挺高市！邱議瑩號召挺日本 喊話國籍航空推千元折價券
日中關係緊張 張景森分析：高市表態 就是一種嚇止戰爭戰略

紅毛港保安堂與來自熊本及沖繩的「蓬38號哨戒艇」陣亡官兵遺族舉行見面會。 圖：孫家銘攝
紅毛港保安堂與來自熊本及沖繩的「蓬38號哨戒艇」陣亡官兵遺族舉行見面會。 圖：孫家銘攝
高田又男的孫子高田真利(左)及孫女藤木裕子(右)。 圖：孫家銘攝
高田又男的孫子高田真利(左)及孫女藤木裕子(右)。 圖：孫家銘攝
靖國神社代表團向已故前首相安倍晉三的銅像行禮致敬。 圖：孫家銘攝
靖國神社代表團向已故前首相安倍晉三的銅像行禮致敬。 圖：孫家銘攝
紅毛港保安堂安倍紀念公園石頭上刻有安倍的名言「台灣有事就是日本有事」。 圖：孫家銘攝
紅毛港保安堂安倍紀念公園石頭上刻有安倍的名言「台灣有事就是日本有事」。 圖：孫家銘攝
高市早苗今年四月出席安倍紀念公園揭碑典禮留下簽名。 圖：孫家銘攝
高市早苗今年四月出席安倍紀念公園揭碑典禮留下簽名。 圖：孫家銘攝
邱議瑩親自到場向日方遺族致意，希望台日情誼繼續深化。 圖：孫家銘攝
邱議瑩親自到場向日方遺族致意，希望台日情誼繼續深化。 圖：孫家銘攝
交流餐會中全體振臂為高市早苗加油，希望她繼續堅持下去，不畏中國無理的霸凌。 圖：孫家銘攝
交流餐會中全體振臂為高市早苗加油，希望她繼續堅持下去，不畏中國無理的霸凌。 圖：孫家銘攝

其他人也在看

第20屆全國蕭太傅廟宇聯誼會盛大舉行　逾1500信眾齊聚南州中山王府

第20屆全國蕭太傅廟宇聯誼會盛大舉行　逾1500信眾齊聚南州中山王府

【互傳媒／記者 范家豪／南州 報導】 南州中山王府今（22）日上午舉辦「第20屆全國蕭太傅廟宇聯誼會」，今年共

互傳媒 ・ 19 小時前
全台首檔談「企業倫理」Podcast　專家攜手回應永續核心問題

全台首檔談「企業倫理」Podcast　專家攜手回應永續核心問題

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導面對永續議題，組織與個人應如何作出選擇？全台第一檔以企業倫理為核心的Podcast節目《士說新語，秀倫理》第五季正式上線，預...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前
劉黎兒觀點》脅迫無效！中國禁陸客團制裁日本反成神助攻 日本觀光更清淨賺更多

劉黎兒觀點》脅迫無效！中國禁陸客團制裁日本反成神助攻 日本觀光更清淨賺更多

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗有關台灣有事可能構成日本存亡危機事態的發言引起中國大怒，中國要求道歉及撤回發言外，還放任大阪總領事發文要斬首高市等，美國駐日大使葛拉斯數度挺日，指出中國自曝本性，一直沒表態的華府國務院也於21日開始牽制中國，而且「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也譴責中國，中國對日威脅恐嚇，不斷升級，尤其在經濟方面等於官方主導沒收訪日陸客團或禁止尚未真的恢復進口的日本水產等，這樣懲戒日本，有效嗎？沒有陸客的日本今後顯然將成為日本觀光最大強項，一條龍讓日本賺不到錢的陸客團排擠效果太大了！ 高市首相多少仗勢自己的史上第二高支持率而逐漸展現早苗色彩，也因此在國會答詢時都在官僚準備的稿子之外，總會添加一些自己的語言，讓國民易解且印象深刻，有關台灣有事答詢，高市認為沒有超出日本政府至今立場，頂多是比較具體舉例而已，拒絕撤回，也不會道歉，雖然日本在外交事務層次上派出外務省亞太局長到北京說明而遭中國亞洲局長擺出教訓姿態等，中國對日本非難不斷升高，中國恐嚇本色不斷暴露，造成原本不挺高市鷹派作法的左傾想法的人也對中國反感加深！ 高市自認只是說了「台灣有事可能構成日本存亡危機事態

新頭殼 ・ 1 天前
中油石化事業部舉辦職安及石化盃慢速壘球賽

中油石化事業部舉辦職安及石化盃慢速壘球賽

[NOWnews今日新聞]台灣中油公司石化事業部於今(22)日，在高雄市小港區大坪頂壘球場，舉辦114年中油職安盃及高雄市第15屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，期增進員工團隊合作精神，以及石化同業互動交流...

今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
國史館長：台灣存在價值是成為一個最了解中國的國家

國史館長：台灣存在價值是成為一個最了解中國的國家

國史館與財團法人李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」；國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。

中時新聞網 ・ 1 天前

政院版財劃法將送立院 卓榮泰喊話盼獲支持

行政院會20日通過政院版財劃法修法草案，行政院長卓榮泰今天(22日)表示，期盼立法院支持政院版財劃法，延續賴清德總統「均衡台灣」的發展理念，強化地方自治精神，提升中央跟地方的夥伴關係。 朝野因財劃法修法攻防不斷。行政院版本20日出爐，草案將送立法院審議。 行政院長卓榮泰22日出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮。 卓榮泰致詞時表示，政院近期提出財劃法，首重國家均衡發展，提升中央地方夥伴關係，他說：『(原音)中央地方充分地合作，我們才能將軌道、高速公路、快速道路、醫療、文化全部的建設起來。這也是我們最近行政院所提出的中央財政收支劃分法，讓中央有能力來調節各縣市的所需，讓縣市也有自己充裕的自主財源，能夠來決定自己縣市該有的建設方向，希望以後中央地方就是朝這個共同的方向來發展。』 卓榮泰也向新北市喊話，根據政院版財劃法，以人口數、土地面積計算，新北市的統籌分配稅款跟一般性補助款，增加數將是六都最高。 他進一步指出，政院希望全台22個縣市能均衡發展，而不是將資源、發展重點集中在六都，延續賴清德組統強調「均衡台灣」的精神。他期盼爭取立法院支持，重新審視政

中央廣播電台 ・ 22 小時前
白內障手術險瞎1／左右眼數據疑誤植倒置　眼科名醫遭控犯低級錯誤

白內障手術險瞎1／左右眼數據疑誤植倒置　眼科名醫遭控犯低級錯誤

台北市一名林姓男子今年4月因左眼白內障至新光醫院尋求該院眼科主任鄭成國治療，雙方約妥以飛秒雷射超音波乳化前置手術施作，手術完畢後，林男發現左眼角膜嚴重水腫，視力也越來越模糊，一個月後狀況未好轉，視力反而比術前更差，林男認為有問題，調出病歷資料後，赫然發現病歷中竟只有右眼水晶體試算數據，懷疑醫生將右眼數據植入左眼，憤而提告。

鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前

高市首相對台海局勢升溫表示憂慮 完全合情理 IPAC：「台灣的安全 就是全球的安全」

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍更以「砍下骯髒頭顱」譏諷高市早苗。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）昨（20）日也發表聲明，譴責薛劍的發言，並表示此舉凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國駐大阪總領事館總領事薛劍也在社群平台X發文表示，對於擅自闖入的骯髒頭顱，要毫不猶豫砍掉，用此發言暗批高市早苗，而該發言也加劇中日關係的緊張。 IPAC在社群平台X發布多語聲明，強烈譴責中國駐大阪總領事向高市首相發表威脅性言論。此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年

新頭殼 ・ 1 天前
中國狠批日本國際社會沉默！分析曝戰況有利

中國狠批日本國際社會沉默！分析曝戰況有利

[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗拋出「台灣有事」說，引發中國連日批評、反制，英媒BBC指出，除台灣總統賴清德吃壽司表態挺日外，僅有美國駐日大使調侃中國、俄羅斯附和北京論調，其他西方國家都沒有...

今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
金馬慶功／一票之差飲恨！柯煒林喊「誰沒投給我」：每次都說是第二名

金馬慶功／一票之差飲恨！柯煒林喊「誰沒投給我」：每次都說是第二名

第62屆金馬獎22日圓滿落幕，由導演陳玉勳執導的電影《大濛》入圍金馬11項大獎，最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前搶下的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為本屆最大贏家。然而，儘管陳玉勳抱回今晚最大獎最佳劇情片，他仍為入圍最佳男女主角的柯煒林、方郁婷未能獲獎感到可惜。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點　眾人驚呆：好中肯

美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點　眾人驚呆：好中肯

近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度　一圖看未來天氣

又要變天了！下週「這天」暴跌10度　一圖看未來天氣

今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
曾經的奪冠功臣　道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯

曾經的奪冠功臣　道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯

今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。

太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆

桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆

在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。

中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」　狠打臉中共

日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」　狠打臉中共

中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝

這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝

[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部

新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐　第一名事業、財運穩到爆

出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐　第一名事業、財運穩到爆

隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率

11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率

生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。

民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷

下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷

生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。

民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺　怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」

粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺　怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」

粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。

鏡報 ・ 1 天前