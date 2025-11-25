紅毛港鄉親回娘家11/29-30登場 綜藝天王康康登台獻唱 搭遊艇賞大船入港 暢遊紅毛港秘境之美

▲2025鄉親回娘家宣傳海報。

【記者 王雯玲／高雄 報導】紅毛港文化園區年度盛事「鄉親回娘家」將於11月29-30日盛大登場。因應歷屆鄉親之熱烈迴響，高雄市政府文化局聯手高雄市紅毛港文化協會，首次將活動擴大為兩日，今年主題「豐收回港」，象徵活動如同紅毛港漁民滿載而歸的熱鬧景象，活動首日並舉辦「豐收大舞台演唱會」邀請到綜藝天王康康等三位實力派歌手在為鄉親們輪番獻唱，園區亦有豐富的海洋產業展示、親子活動體驗等，除了邀請紅毛港鄉親們回港歡聚，也邀請民眾搭乘文化遊艇賞大船入港，闔家到訪紅毛港共度愉快周末時光。

▲感受大船入港的震撼。

高雄市文化局局長王文翠表示，文化局為落實紅毛港的文化保存及推廣，長期辦理各類型文化活動，讓大眾體驗紅毛港400年來累積的文化底蘊，今年10月即邀請著名的紙風車劇團蒞園演出，吸引近2300人入場觀賞，11月接續舉辦一年一度的「鄉親回娘家」，這是園區的一項代表性活動，結合音樂及展覽等多元型態，企圖打造溫馨、歡樂及知性並重的活動氛圍，除了讓鄉親們聯繫情感，也讓更多民眾了解在地海洋文化、感受紅毛港的獨特魅力，歡迎大家一起共襄盛舉，齊聚紅毛港！

▲紅毛港文化園區與文化遊艇。

高雄市紅毛港文化協會理事長洪榮華提到，協會長期致力於紅毛港的文化傳承，企圖以生活化的方式傳遞文化知識，今年更舉辦了海洋藝術體驗課程，吸引約600位學童參與，也感謝文化局的大力支持，讓園區活動更加熱絡，誠如今年回娘家活動的擴大辦理，為園區注入更多的文化動能，相當期待各位蒞臨，一同體驗的紅毛港的傳統文化。

文化局表示，首日開幕將由紅毛港國小的鼓陣表演揭開序幕，並進行傳統新船下水時的灑糖儀式；開幕式後「豐收大舞台演唱會」接著登場，由三位實力派歌手輪番獻唱，增添歡樂氣氛；在兩日的活動期間，園區舉辦多種主題活動，包含產業展示、童玩親子活動、園區闖關、影像展示、海洋彩繪以及魚丸湯品嘗等，寓教於樂，誠摯邀請大家來紅毛港文化園區共襄盛舉。

「豐收大舞台演唱會」演出陣容堅強，包含橫跨綜藝、影視與歌唱三棲的知名歌手康康、台語華語雙聲道美聲歌手蘇宥蓉以及有甜忻女聲之稱的新生代歌手杜忻恬。康康談到，主辦單位邀請他來是對的，因為他是道道地地的高雄人，回到高雄演唱就像回娘家一樣，相當符合活動的主題；蘇宥蓉對於這次的演出充滿期待，表示紅毛港文化園區是一個充滿生活記憶的地方，非常高興能用歌聲與紅毛港的鄉親交流；杜忻恬表示因為媽媽是高雄美濃人，所以她也是抱著回娘家的心情參與這次的活動，很期待與紅毛港的鄉親們見面。歡迎所有民眾蒞園參加。

紅毛港位於高雄市小港區，是一個以捕撈烏魚聞名的傳統漁村，民國60年代為配合高雄港擴建而進行遷村，於96年完成。政府為保存紅毛港之傳統文化，故設立紅毛港文化園區，於101年開園，並於103年開始於每年歲末舉辦鄉親回娘家活動，讓鄉親們回港相聚，同時也歡迎民眾參與，體驗紅毛港的漁村魅力，並可搭乘文化遊艇前往，從海洋的角度一覽港都之美，11/29-30兩日【文化遊艇-紅毛港大港巡航】全面優惠價199元，園區內還有多處精彩亮點，包括由觀海平台近距離感受「大船入港」的震撼與欣賞「魔幻懸日」美景；戶外展示區則展示了漁村傳統建築；而天空步道可眺望整個高雄港區，歡迎民眾前來，一同享受紅毛港的獨特風情。（圖／記者王雯玲翻攝）