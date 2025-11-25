紅毛港「鄉親回娘家」康康開唱 搭遊艇賞大船入港熱鬧迎賓

高雄紅毛港文化園區年度盛事「鄉親回娘家」將於11月29、30日連續兩天登場，首次擴大規模舉辦，以「豐收回港」為主題，邀請在地鄉親與遊客共同感受漁村的海味人情。今年活動亮點包括「豐收大舞台演唱會」，綜藝天王康康、蘇宥蓉與杜忻恬將輪番開唱，園區更規劃海洋產業展示、親子同樂活動及文化闖關等，多元內容預料將吸引大批民眾回港同慶。

↑圖說：紅毛港文化園區年度盛事「鄉親回娘家」活動首日舉辦「豐收大舞台演唱會」邀請到綜藝天王康康等三位實力派歌手在為鄉親們輪番獻唱。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，文化局多年來致力推動紅毛港的文化傳承，以不同形式的活動呈現400年累積的海洋文化。今年10月邀紙風車劇團到園區演出，吸引近2300名觀眾，緊接著的「鄉親回娘家」更是園區代表性活動之一，不僅凝聚情感，也透過音樂、展覽與互動體驗讓更多人了解紅毛港的歷史脈動。

紅毛港文化協會理事長洪榮華指出，協會長期關注漁村文化的延續，今年曾辦理海洋藝術體驗課程，吸引約600名學童參與。此次回娘家活動擴大舉行，象徵文化能量持續注入，更期待各地遊客到場，一起深入體驗紅毛港的在地生活與傳統。

↑圖說：現場還有童玩體驗。（圖片來源：高雄市文化局提供）

活動首日將由紅毛港國小鼓陣拉開序幕，並依循傳統以灑糖儀式迎新船，隨後「豐收大舞台演唱會」登場，三位歌手以歌聲炒熱氣氛。兩日活動涵蓋海洋產業展示、童玩親子區、影像展、海洋彩繪、園區闖關及魚丸湯品嘗等，寓教於樂，邀請大眾闔家共遊。

演唱會卡司亮眼，身為高雄人的康康笑稱受邀「回娘家」再適合不過；蘇宥蓉表示期待以歌聲與在地民眾交流；杜忻恬則因母親是美濃人，也以回家的心情投入演出。

↑圖說：民眾可以搭乘文化遊艇賞大船入港（圖片來源：高雄市文化局提供）

紅毛港以烏魚漁業聞名，因港口擴建於民國60年代起遷村，後成立紅毛港文化園區保存漁村記憶。園區於11月29、30日推出文化遊艇「大港巡航」優惠價199元，遊客可從海上視角欣賞「大船入港」、魔幻懸日與高雄港全景。園區觀海平台、漁村建築展示與天空步道等景點也將同步開放，邀請民眾在秋日海風中感受紅毛港獨有的魅力。

