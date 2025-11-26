紅毛港「鄉親回娘家」週末擴大舉辦 大港巡航體驗漁村魅力

〔記者蘇福男／高雄報導〕紅毛港文化園區年度盛事「鄉親回娘家」，今年活動擴大為2天，將於11月29、30日熱鬧登場，今年主題「豐收回港」，規劃有大舞台演唱會、文化遊艇大港巡航和魚丸湯品嘗等活動，歡迎民眾一同體驗紅毛港的獨特風情。

紅毛港位於高雄市小港區，是一個昔日以捕撈烏魚聞名的傳統漁村，民國60年代為配合高雄港擴建，於96年完成遷村，政府為保存紅毛港傳統文化，101年設立紅毛港文化園區開園，並從103年起於每年歲末舉辦鄉親回娘家活動，讓鄉親們回港團聚，同時也歡迎各界參與，體驗紅毛港的漁村魅力。

因鄉親迴響熱烈，高市文化局聯手紅毛港文化協會，今年首次將活動擴大為2天，主題訂為「豐收回港」，活動首日舉辦「豐收大舞台演唱會」，安排綜藝天王康康、美聲歌手蘇宥蓉和新生代歌手杜忻恬輪番獻唱，園區也有豐富的海洋產業展示、親子活動體驗等，邀請紅毛港鄉親回港歡聚。

高市文化局長王文翠表示，文化局長期舉辦各類型文化活動，讓大眾體驗紅毛港400年來累積的文化底蘊，上個月即邀請紙風車劇團蒞園演出，吸引2300人入場觀賞，這個月接續舉辦年度「鄉親回娘家」，結合音樂、展覽等多元型態，讓更多民眾了解在地海洋文化、感受紅毛港的獨特魅力。

文化局表示，2天活動期間園區舉辦多種主題活動，包含產業展示、童玩親子活動、園區闖關、影像展示、海洋彩繪及魚丸湯品嘗等，園區還有多處精彩亮點，包括觀海平台可近距離感受「大船入港」的震撼，與欣賞「魔幻懸日」美景，戶外展示區展示漁村傳統建築，天空步道可眺望整個高雄港區，民眾可搭文化遊艇巡航紅毛港大港，優惠價只要199元。

