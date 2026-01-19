紅毯傳奇殞落！義大利時尚設計大師范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

國際中心／林昀萱報導

時尚大師范倫鐵諾辭世。（圖／翻攝自范倫鐵諾IG）

享譽國際的義大利服裝設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani）在2008年宣布退休，驚傳在當地時間19日於羅馬家中辭世，享耆壽93歲。范倫鐵諾基金會及多年來的伴侶賈梅蒂（Giancarlo Giammetti)）證實這項消息，透露喪禮將在23日上午11時於羅馬舉行。

范倫鐵諾在1960年創立同名義大利時尚品牌范倫鐵諾（Valentino），以其華麗、宮廷式風格和標誌性的「范倫鐵諾紅（Valentino Red）」聞名，產品涵蓋高級時裝、配件及香水等，一路以來是國際時尚界的領導者，與法國的迪奧、香奈兒等齊名，並曾為好萊塢知名女星伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lynn Lopez）等人設計婚紗，並為許多女星打造紅毯造型。

