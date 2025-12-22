紅毯狀態引關注 蔡淑臻親曝高曝光行程前的保養關鍵

【記者羅伯特／台北報導】蔡淑臻近來頻頻以穩定狀態出現在公開場合，日前於第62屆金馬獎紅毯亮相時，以典雅造型與從容氣場成為焦點之一。她近日受邀出席優擎科技舉辦的《海芙時光機．菁英高峰會》，罕見公開分享自己在高強度演藝工作下，如何面對紅毯與高曝光行程前的準備心法。

圖說：《海芙時光機菁英高峰會》邀請醫師分享海芙電音雙波的發展與應用，並致贈感謝獎盃。（圖片提供/優擎科技）

蔡淑臻表示，隨著工作節奏緊湊、公開場合增加，她對「狀態管理」的看法也逐漸改變，與其臨時應對，不如回到長期規劃。她透露，每逢重要活動前，都會與專業醫師充分溝通，依自身狀況進行評估與安排，讓準備過程更有節奏，也更安心。

圖說：《海芙時光機菁英高峰會》邀請到金獎女神蔡淑臻到場分享自己金馬62走紅毯前保養策略。（照片提供/優擎科技）

她也坦言，外界常將鏡頭前的狀態視為「瞬間成果」，但實際上背後是長期累積的自律與選擇。「每個人的條件不同，適合的方式也不一樣」，蔡淑臻強調，相關規劃仍應以專業建議為前提，而非追求單一標準。

圖說：《海芙時光機菁英高峰會》邀請到金曲天王動力火車現場演唱。（照片提供/優擎科技）

除了分享近況，蔡淑臻當天現身活動時狀態輕鬆，與現場醫療與產業人士互動自然，成為全場關注焦點。活動尾聲更邀請金曲天王樂團動力火車登台演出，多首經典歌曲接連響起，為活動掀起高潮，也讓現場氣氛瞬間轉為演唱會模式。

主辦單位優擎科技表示，此次活動以產業交流為主軸，邀集國內外專業人士分享臨床與市場觀察，同時也希望透過代言人蔡淑臻的出席，傳遞「理性管理、專業評估」的觀念。

此外，韓國原廠 Classys 高階主管 Young Jin Park（CSO）亦專程來台，分享國際市場趨勢，讓活動在娛樂亮點之外，也兼具國際視角。

優擎科技提醒，任何醫療相關行為皆須由合格醫師依個人狀況進行專業評估與說明，並非單一模式適用所有人，安全與專業仍是首要原則。