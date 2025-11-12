紅海局勢趨緩 海運業謹慎觀望胡塞停火承諾

根據英國航運相關網站表示，胡塞武裝組織宣布暫停在紅海海上軍事行動，為過去近兩年飽受攻擊的全球航運業帶來一絲曙光。但有專家警告，距離航運全面恢復正常仍存有高度不確定性。

胡塞組織新任參謀長阿爾馬達尼（Yousef Hassan Al Madani）透過致哈瑪斯軍事部門的正式信函宣布暫停行動。此一舉動被視為在十月以色列與哈瑪斯達成停火協議後的重要轉折，也暗示受伊朗支持的胡塞組織可能已結束對以色列港口的海上封鎖及相關攻擊。

航運分析機構Xeneta分析師桑德（Peter Sand）指出，目前消息仍模糊不清，航運公司與保險業者不可能僅憑胡塞武裝的口頭保證就恢復運作。

據Xeneta資料顯示，因紅海危機，全球約有二百萬TEU的貨櫃運能繞行好望角，全球可用運能減少約八％，若大量船舶重返紅海，將使航運市場潛在供過於求的問題更為嚴重，導致運價進一步下跌。

桑德表示，今年以來，遠東至北歐、地中海及美國東岸航線即期運價已下滑超過五成，如大規模復航，恐使全球運價進一步崩跌。

德魯里（Drewry）報告也顯示，截至上週世界貨櫃運價指數（WCI）四十呎貨櫃運價上升八％，至一千九百五十九美元，為連續第四週上漲。然而，德魯里預測，隨著供需失衡惡化，運價未來數季恐將再度下跌。

海事安全顧問公司風險諮詢（EOS Risk Group）主管凱利提醒，即使攻擊風險降低，也不能視為完全解除。他表示，截至十一月十一日，紅海、亞丁灣及周邊地區攻擊風險明顯下降，但胡塞組織仍具備發動飛彈、無人機及無人船攻擊能力。

阿爾馬達尼在信中表示，假使以色列恢復對加薩攻擊，他們將重啟對以色列目標的軍事行動，並重新封鎖紅海與阿拉伯海的以色列航運。

資料顯示，自二○二三年十月以巴衝突以後，胡塞組織已襲擊逾一百艘商船，導致四艘沉沒一艘遭劫，至少八海員喪生。