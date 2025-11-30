紅海洋中飄浮一只錢包（組詩）／王和軍

王和軍

七十年代末期

紅海洋色淡了

我看見一只錢包

夾著幾角錢和分幣

那時候，錢包不如錢金貴

要它作甚

不管吃，不經飽

還是紅皮子好使

經濟，實惠

它曾經也紅過

一陣子

◆朝霞的輪回

我在秦嶺腹地

太陽被山阻隔

早晨九點多才露臉

學娃子往往提著小火爐

多像小太陽

提前到來

不負春光

時間輪回四十年

我住樓，她

也是九點多約會

東邊的樓忒高

此為命乎

我躲開高山，高樓

就看見朝霞滿天

其實山可以劈開

高樓也可以挪走