紅海航線重啟在即 航商2026年獲利壓力加劇

根據英國航運相關網站表示，隨著紅海航運路線可能重啟，全球貨櫃航商正為二○二六年獲利下滑做準備。航運市場憂心，航線恢復將進一步壓低運價，加劇運能過剩問題，並放大全球貿易趨緩帶來的衝擊。

消息指出，丹麥馬士基（APM-Maersk）、德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、日本日本郵船（Nippon Yusen）及中國航商東方海外（Orient Overseas International）與中遠海運控股（CoscoShippingHoldings）等主要貨櫃航商，預期在已飽受關稅動盪衝擊的二○二五年之後，二○二六年財務表現將進一步轉弱。

美國銀行分析師表示，若紅海航線恢復通行，將惡化產業既有的「結構性運能過剩問題」。分析師Kenneth Loh也指出，自二○二三年至二○二七年間，新造船運能預估將累計大增三十六％；反觀需求面，在航商全面回歸紅海航線假設下，二○二六年全球貨櫃運輸需求恐萎縮一點一％。

運價方面，德魯里（Drewry）世界貨櫃運價指數顯示，截至今年一月二十九日止的一週，全球即期運價下跌四點七％，每四十呎貨櫃平均報價降至二千一百零七美元。

儘管紅海全面復航尚未成定局，但隨著馬士基自二○二三年葉門胡塞組織開始襲擊船舶以來，首度完成兩次成功航行，市場對重啟預期正逐步升溫。

匯豐銀行分析師Parash Jain之前預估，若紅海中斷狀況至少延續至二○二六年年中，全年運價將下滑九％至十六％；但如今復航時程可能提前，匯豐認為運價恐再下探一成，並使馬士基與赫伯羅德陷入虧損。

Jain指出，若航線快速恢復，初期可能導致歐洲港口壅塞，短暫支撐運價。花旗集團分析師則認為，若西方經濟體於二○二六年上半年展開補庫存，初期有助於運價表現，但隨後將在較低水準趨於穩定。

美國銀行預期，馬士基將對二○二六年發布偏保守獲利展望，並把庫藏股回購規模削減五成。市場顯示，該公司今年恐出現自二○一七年以來的首次年度虧損。

面對高度不確定性，主要航商目前普遍採取審慎態度。德魯里航運顧問公司分析師Arya Anshuman與Simon Heaney指出，胡塞組織動向瞬息萬變，航商不願貿然重整航線配置，貨主也已習慣較長航程，且港口難以因應船舶集中抵達的情況。

儘管馬士基近期已啟動紅海航行，法國達飛（CMA CGM）卻在之前恢復三條航線後，又再度撤回使用該航道的決定。Kenneth Loh表示，這正凸顯該區域局勢的高度波動與不可預測性。

亞洲航商同樣面臨挑戰，Kenneth Loh指出，在美中貿易暫時休兵、兩國經濟持續脫鉤背景下，紅海是否全面重啟，將成為今年亞洲航運市場最大變數，影響甚至超過關稅因素。

對日本郵船而言，貨櫃業務獲利壓力主要來自運能過剩與關稅不確定性。

Jefferies分析師指出，其第三季營業利益不如預期，隨著運價下滑與需求疲弱，貨櫃航運表現恐進一步惡化。

ONE上週公布會計年度第三季淨虧損八千八百萬美元，主因新船交付增加及亞洲至北美、歐洲航線貨量遲滯。該公司預期，船舶仍將繞行好望角，第四季運價可望小幅回升。

德魯里認為，相較歐洲同業，亞洲航商在利潤表現上更具韌性，受惠於區域內需求較強、即期運價相對穩定，亞洲區內貿易營運穩定度較高，較不易受到關稅與紅海安全風險等地緣政治因素干擾，與跨太平洋及亞歐等主要航線形成對比。