紅海航線重返考驗成本紀律 馬士基第四季海運事業轉虧

根據英國航運相關網站表示，丹麥馬士基航運（APM―Maersk）公布最新財報，受紅海航線逐步重啟、運力結構調整影響，該公司海運事業於去年第四季轉為虧損，為多年來首見單季赤字，凸顯航商在由繞行好望角（Cape of Good Hope）回歸蘇伊士運河（Suez Canal）過程中，正面臨成本與運力管理的嚴峻考驗。

馬士基指出，二○二五年第四季海運事業息稅前損失達一億五千三百萬美元，較前一季五億六千七百萬美元獲利，及去年同期的十六億美元，大幅下滑。即使貨量與前一年相比增加八％，仍難抵全球貨櫃船隊運力過剩、運價承壓的影響。

這項表現反映紅海航運走廊在歷經逾兩年的胡塞組織攻擊干擾後，逐步恢復通行所帶來的結構性挑戰。馬士基與合作夥伴赫伯羅德（Hapag-Lloyd）宣布，自二月中旬起，將透過「雙子星合作」（Gemini Cooperation）旗下ME 11航線，恢復紅海與蘇伊士運河通行，形容此舉為「審慎的一步」，主要是為逐漸恢復這條全球最具戰略意義航道之一的運輸。

儘管去年第四季承壓，馬士基航運全年表現仍屬穩健。二○二五年全年營收達五百四十億美元，EBIT-DA為九十五億美元，EBIT為三十五億美元，位於公司財測區間上緣；海運貨量成長四點九％，大致符合市場水準，但全年仍籠罩在高度波動之中。

馬士基執行長克勒克（Vincent Clerc）表示，在地緣政治持續重塑供應鏈與全球貿易的一年中，公司仍為客戶創造高價值，東西向主航線準班率維持九十％以上，成本節省也超出預期。

展望二○二六年，馬士基預期全球貨櫃需求僅成長二％至四％，並給出相當寬廣的財測區間，EBIT可能介於虧損十五億美元至獲利一十億美元間，反映對運力成長速度及紅海是否能持續全面重啟的不確定性。

為守住利潤，馬士基將每年削減一億八千萬美元的企業間接成本，並裁撤約一千個職位，約占企業部門人力的十五％。

除海運事業，馬士基碼頭（Terminals）業務繳出歷來最佳成績，全年營收在貨量提升、價格改善與堆存收入增加帶動下成長二十％。第四季EBIT為三億二千一百萬美元，雖因一次性減損較前季下滑，但基本需求依舊強勁。

紅海航線回歸也帶來明顯營運效益。ME11航線由蒙德拉港（Mundra）西行至歐洲的航程可縮短十九天，東行則節省七天；不過，馬士基與赫伯羅德都強調，是否進一步擴大回流，仍取決於區域安全情勢是否穩定。

在二○二三年底攻擊事件爆發前，蘇伊士運河承載約全球海運貿易的一成二，每週通行約八十艘貨櫃船；至二○二六年一月中旬，每週僅恢復至二十六艘，仍遠低於歷史水準。

分析師表示，經由曼德海峽（Bab el-Mandeb）的紅海航線，一向被視為連結亞洲與歐洲最快、最有效率的航道。在近八百天繞行好望角後，這次審慎回歸，將檢驗這條全球關鍵海上捷徑，究竟能否真正恢復常態，還是仍是一項需精算風險的選擇。