紅海航道平靜沒多久 索馬利亞海盜再現入侵1油輪

紅海航道在過去2年來經常受到葉門叛軍的火箭襲擊，今年稍早平息，但該區域沒能平靜太久。據海上安全消息人士，過去曾在亞丁灣和印度洋一帶活躍的索馬利亞海盜似乎又重出江湖，6日在索馬利亞附近登上一艘油輪，目前還未完全佔領，歐盟海軍正前往支援。

路透社報導，該艘油輪為「希臘阿芙洛狄忒號」（Hellas Aphrodite），船東是希臘公司拉茨科（Latsco），懸掛馬爾他國旗，載有汽油，從印度駛往南非途中，於6日上午在索馬利亞附近遭遇海盜襲擊，海盜登上油輪，船員躲進了加固的安全艙並安然無恙，尚未失去船的控制權。

據船東，目前仍能和船上人員保持密切聯繫，船上有24名人員，船長為蒙特內哥羅籍，包含輪機長在內的5名船員是希臘人，其他全是菲律賓人。

海事安全公司安布雷（Ambrey）表示，海盜先是從一艘小艇上朝油輪開火，甚至發射了一枚火箭推進榴彈（RPG）。海盜登船後，船員躲進加固安全艙內，一名海上安全單位的消息人士透露，「船員回報說他們能聽到船上的聲響」。

消息人士補充說，1架日本飛機在該區域進行偵察，但未發現船上有任何人員移動或活動跡象。歐盟海軍則表示，已派一艘在附近的艦艇前往支援，準備採取應對行動。

索馬利亞海盜已經安靜了至少1年，上一次在索馬利亞附近發生類似的海盜登船事件，是2024年5月，當時海盜在索馬利亞首都摩加迪休以東約380浬處登上一艘貨輪，歐盟海軍後來空降登船，救出17名船員。

最近幾起事件再次引發外界對印度洋與紅海航道安全的擔憂。在希臘阿芙洛狄忒號被入侵前3天，本月3日也曾發生一艘索馬利亞海盜在摩加迪休附近海岸襲擊油輪的事件。

此外，海盜本週還挾持了一艘伊朗漁船。上一次有船隻被索馬利亞海盜挾持，已經是2023年12月的事，該次事件後來由印度海軍出擊，逮捕海盜並救出船員。

索馬利亞海盜過去是亞丁灣與印度洋一帶的主要威脅，近幾年相對不活躍。2023年11月起，葉門叛軍青年運動（Houthi，音譯胡塞）以聲援巴勒斯坦人為由，對航經紅海的船隻造成了更大的威脅；在被美國連番空襲後，青年運動今年5月同意停止襲擊船隻，但許多航運公司對於紅海航線安排仍持謹慎態度。

