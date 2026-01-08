紅海100天未遇襲 蘇伊士運河通行量仍低迷

根據英國航運相關網站表示，儘管紅海地區已超過一百天未再發生胡塞武裝組織對商船的攻擊事件，但全球關鍵航道之一的蘇伊士運河，通行量至今仍未恢復。據波羅的海國際航運公會（BIMCO）最新統計顯示，截至今（二○二六）年第一週，蘇伊士運河船舶通行量仍較紅海危機爆發前水準低約六十％，顯示航運市場對安全風險的疑慮與整體經濟不確定性仍深深影響船東決策。

BIMCO指出，最後一艘遭胡塞武裝攻擊的商船為「Minervagracht」輪，事件發生於去（二○二五）年九月二十九日。四十三天後，獲伊朗支持的胡塞組織宣布暫停針對海上航運的軍事行動。然而，進入二○二六年後，市場原先預期大規模船舶回流蘇伊士運河的情況，至今仍未出現。

廣告 廣告

BIMCO首席航運分析師拉斯穆森（Niels Rasmussen）表示，儘管胡塞組織已公開宣告停止攻擊，但蘇伊士運河實際通行量並未明顯回升，二○二六年第一週的船舶數量，仍較二○二三年同期，也就是船舶開始改道好望角前，減少約六十％。

一項統計顯示，自二○二三年十一月至二○二五年九月，胡塞武裝共對商船發動或企圖劫持行動多達九十九次。儘管初期攻擊並未立刻衝擊蘇伊士運河流量，但自二○二四年一月起經由該運河的季載重噸數，已較二○二三年同期下滑約五十一％至六十四％。

值得注意，衝擊各航運船型間並不平均。BIMCO指出，貨櫃船為受創最嚴重的船型，二○二五年第四季經蘇伊士運河通行的貨櫃船次數，較二○二三年同期暴跌約八十六％。自紅海危機爆發以後，幾乎所有大型貨櫃船都選擇避開該航道，不過近期已有部分航商開始試探性回歸。

法國達飛（CMA CGM）率先展開有限度復航，上月宣布旗下MEDEX與INDAMEX航線，將自本月起恢復經由蘇伊士運河通行。另在去年十二月十九日馬士基「Maersk Sebarok」輪成為該公司自二○二四年初以後，首艘重新通過蘇伊士運河的船舶，但馬士基強調，是否進一步恢復通行，仍取決於區域安全門檻是否持續符合標準。

數日後，達飛旗下全長四百公尺，可載運二萬三千TEU的LNG動力超大型貨櫃船「CMA CGM Jacques Saade」輪，自摩洛哥航向馬來西亞途中南向通過運河，成為紅海危機爆發以來，通行該航道的最大型貨櫃船；另有載重逾一萬五千五百TEU的「CMA CGM Adonis」輪完成北向通行。

市場回流壓力亦逐漸升高，紅海戰爭風險保費於去年十二月初降至船體價值約零點二％，為二○二三年十一月以後最低水準，也低於以哈停火前約零點五％的保費水準。不過保險成本仍高於危機前平均，對多數大型航商而言，仍具抑制效果。

另，胡塞組織於二○二五年十一月十一日宣布的停火仍附帶條件。該組織新任參謀總長馬達尼（Yousef Hassan Al Madani）警告，若以色列恢復在加薩的軍事行動，胡塞將重新展開海上攻擊，並再度封鎖以色列相關航運。

安全風險評估機構也提醒航運業者勿過度樂觀。EOS風險集團顧問主管凱利（Martin Kelly）指出，風險下降不等於風險消失，胡塞仍保有以飛彈、無人機與無人水面載具攻擊商船的能力。

拉斯穆森表示，蘇伊士運河全面恢復通行，將對全球航運供需結構產生重大影響。若航道完全正常化，航商營運成本可望大幅下降，但同時也可能削弱船舶需求，估計貨櫃船需求恐減少約十％，其他船型則可能下降二％至三％。

在安全疑慮尚未完全消散之際，蘇伊士運河仍處於「名義開放、實質低度利用」的狀態，航運業者正持續在成本壓力與風險評估間，謹慎評估是否全面重返這條全球最重要的海上動脈之一。