紅火蟻叮咬非小事！6旬翁延誤就醫 毒素引發急性腎衰竭

一名64歲罹患慢性腎功能不全的陳姓男子，日前除草時遭紅火蟻叮咬，起初僅出現局部紅腫與灼痛，以為是過敏反應而未理會。兩天後出現噁心、倦怠，尿量明顯減少且雙腳腫脹，就醫後確診為急性腎衰竭，必須住院接受透析治療。

巫宏傑指出，紅火蟻毒液中含有piperidine類毒素，通常會引起皮膚局部壞死及過敏反應。（示意圖／Pexels）

衛生福利部桃園醫院腎臟內科主任巫宏傑指出，紅火蟻毒液中含有piperidine類毒素，通常會引起皮膚局部壞死及過敏反應。然而，若叮咬數量多或患者本身有慢性疾病，毒素可能進入血液造成全身性反應，導致橫紋肌溶解症、溶血性尿毒症症候群，甚至多重器官衰竭。

「腎臟是首當其衝的器官，容易引發急性腎損傷，使代謝廢物與電解質無法排出，嚴重時需仰賴血液透析協助維持生命。」巫宏傑主任強調，火蟻叮咬雖常被誤認為單純過敏，但若出現全身腫脹、肌肉無力、尿量減少或神智不清等情況，代表毒素已影響全身代謝，應立即就醫處理。

巫宏傑主任提醒，老年人、慢性腎臟病、糖尿病及免疫低下族群，對毒素反應更為敏感，千萬不可輕忽。桃園醫院護理長張書華補充，急性期治療後仍需密切追蹤腎功能變化，包括監測肌酸酐、尿蛋白及電解質濃度，並依照醫囑採取低蛋白、低磷飲食，減少腎臟負擔。

若發現紅火蟻窩，應通報地方政府或環保單位協助處理，切勿自行破壞，以免刺激火蟻群起攻擊。（示意圖／Pixabay）

「對於原有慢性腎臟病或糖尿病者，一旦出現尿量減少、水腫、噁心或疲倦等症狀，應立即就醫，以免延誤治療時機。」張護理長說明。她也提醒民眾，進行園藝、除草或戶外活動時，應穿著長袖、長褲及長靴，避免赤腳行走於草地或花圃區域，並定期檢查環境中是否有蟻丘。

張書華護理長進一步建議，若發現紅火蟻窩，應通報地方政府或環保單位協助處理，切勿自行破壞，以免刺激火蟻群起攻擊。若不慎被叮咬，應立即移至安全區域，以冷水沖洗患部並冰敷15至20分鐘，緩解紅腫與搔癢；切勿抓破水泡，以免感染。若出現呼吸困難、頭暈、心悸或全身紅疹等過敏性休克徵兆，應立刻送醫，爭取黃金搶救時間。

