紅烏龍飄香國際新高度！臺東縣府輔導3家茶農成就全球首支「零碳紅烏龍」

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府自113年起積極推動紅烏龍產業淨零公正轉型輔導計畫，協助農友傳承製茶工藝的同時，也精準掌握耕作土地的碳排數據。這項計畫於今（115）年初開出燦爛成果，由鹿野鄉「女兒不懂茶」、「博雅齋自然茶園」及「林旺製茶廠」等3家業者率先通過ISO 14067產品碳足跡查證，並結合國際認證碳權，成就全球首支「零碳紅烏龍」。昨（6）日由王志輝副縣長親自將查證聲明書及碳權抵減證明送交業者手上，期勉臺東茶業持續在永續道路上，泡出一壺壺純淨且優雅的自然好茶。

臺東縣政府為因應全球淨零浪潮、協助產業落實減碳行動，與國家發展委員會合作辦理淨零公正轉型工作，並委託環榮永興股份有限公司針對轄內茶農實施全方位輔導，從茶樹栽培、田間管理、揉捻烘焙，乃至包裝物流到消費者杯中的那一縷熱氣，各項環節均遵循ISO 14067國際標準進行嚴格盤查。在專業協助下，於今（115）年初順利通過英國標準協會（BSI Group）嚴謹查證，讓茶農得以精確掌握所屬紅烏龍茶生產過程的排放熱點，追求極致風味的同時，也達成對環境永續的承諾。

為實踐最終的碳中和目標，執行團隊更透過由WWF世界自然基金會等國際非營利組織共同發起，被公認為全球最嚴謹的國際自願性碳信用認證標準—「黃金標準（Gold Standard）」，購買具公信力的潔淨能源碳權贈與茶農，期能透過專案抵換程序，實質抵銷生產過程中的碳足跡，將減碳成果回饋茶農，使紅烏龍茶不僅帶著熟果香，更具備守護氣候的深度價值。

副縣長王志輝表示，淨零排放是臺東引領農業走在世界前端的決心，繼關山鎮的日出禾作咖啡後，縣府再次輔導3家鹿野鄉的茶農完成全球首支零碳紅烏龍，這不僅是科學上的碳中和，更是落實企業社會責任的成功案例，期待台東紅烏龍的香氣能帶著環境友善的美名飄向國際，成就名副其實的「永續茶鄉」，讓每一口紅烏龍，都成為支持環境永續、守護在地山川的溫暖力量。

縣府財經處長章正文指出，台東紅烏龍源自於低海拔丘陵茶區，與自然共生的耕作方式讓土地得以休養，琥珀色茶湯帶有的熱帶果香與蜜香，更象徵著臺東獨有的風土情懷，如今透過BSI專業審核，使茶農掌握從茶園到茶杯的排碳關鍵，這套流程有助於台東紅烏龍建立起具國際公信力的「綠色身分證」，將是臺東茶產業進入國際低碳供應鏈的重要基石。（照片記者朱達志翻攝）