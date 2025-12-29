紅燈亮起「1行為」5400元飛了！一堆駕駛超常犯 正確交通規定曝

記者柯美儀／台北報導

紅燈狀態下，駕駛一旦超過停止線就算闖紅燈。（示意圖／取自PIXABAY）

2025年起相關交通取締標準明顯趨嚴，駕駛若一時誤判犯下「闖紅燈」恐怕吃上罰單。依《道路交通管理處罰條例》最新認定標準，紅燈狀態下只要車身超越停止線，即可能被認定違規，違者最可處新台幣5400元罰鍰。

常見的違規樣態包括黃燈時誤判加速通過，結果紅燈亮起時車輛已越過停止線；前輪壓線後試圖倒車修正，但車身仍已進入違規範圍；以及未確認號誌箭頭，在紅燈時違規右轉等，這些情形都可能被依法開罰。

依《道路交通管理處罰條例》第53條規定，紅燈亮起時，車輛不得超越停止線，更不得穿越停止線或行人穿越道，違者可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰。

3種常被忽略、但依法仍屬闖紅燈的情形：

一、紅燈時車輛直接穿越路口，駛入對向銜接路段。

二、路口有劃設範圍（如黃色網狀線）時，車身已進入路口範圍，即便完全停下、尚未開到對向路口，仍屬違規。

三、未劃設路口範圍的情況下，車身越過停止線，並影響其他方向行人或車輛通行，例如停在斑馬線上等候紅燈，即使未穿越路口，也會被認定為闖紅燈。

