紅燈前煞車失靈！台中沙鹿大吊車「倒退嚕300公尺」鏟翻路樹撞摩鐵

台中沙鹿大型吊車停等紅燈時疑煞車失靈倒退滑行，撞上汽車旅館圍牆。（圖／翻攝畫面）

台中市沙鹿區26日上午10時22分許發生一起車禍，梁姓男子駕駛大型吊車行經台灣大道六段與正英路口停等紅燈時，疑似煞車失靈，車輛突然向後滑行約300公尺，沿途撞擊分隔島、鏟翻多棵路樹，最後撞上正英路135號汽車旅館圍牆才停下，所幸未造成人員傷亡。

據了解，事發當下梁男一路長按喇叭示警，後方車輛聽見規律喇叭聲後紛紛閃避。吊車在下坡路段不斷倒退，沿路撞倒路樹，直到撞上汽車旅館圍牆才停住，過程相當驚險。

警方調查，梁男酒測值為0，排除酒駕情形。由於事故地點為下坡路段，吊車疑因煞車異常導致逆向滑行。被撞倒的路樹一度佔用車道，相關單位已完成清除，交通隨後恢復正常。

警方已依規定完成蒐證，後續將進一步分析肇事原因與責任歸屬，並呼籲用路人行車前務必檢查車輛狀況，如發現異常應立即停車檢修，避免發生危險。

