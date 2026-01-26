紅燈右轉還想跑！男酒駕拒檢自撞民宅 受困駕駛座肋骨骨折

台南市凌晨發生酒駕男拒檢自撞民宅事故。讀者提供

台南市安平區今（26）日凌晨發生一起驚險的酒駕自撞民宅事故，46歲沈姓男子清晨5時許酒後駕駛自小客車行經台南市慶平路與華平路口時，因違規紅燈右轉，引起正在執行巡邏勤務的員警注意上前攔查，不料沈男拒受檢竟猛踩油門逃逸，途中失控撞擊路旁民宅車毀人傷，被依公共危險罪嫌送辦。

今天凌晨5點多，台南第四分局育平所巡邏員警在華平路和慶平路口，發現沈男駕駛轎車紅燈右轉違規，上前攔查時，駕駛沈姓男子拒絕停車受檢，竟沿路猛踩油門加速，後來在慶平路、建平路口附近因車輛失控自撞民宅牆壁鐵捲門，巨大的衝擊力造成自小客車前車頭全毀，民宅的鐵捲門與牆壁也嚴重毀損，所幸當時清晨路上行人稀少，未釀成無辜人員傷亡。

員警隨後將受困駕駛座的沈男救出，並呼叫119救護車支援，沈男因強大撞擊造成頭部、四肢擦挫傷，並有肋骨骨折傷勢，經緊急送往新樓醫院治療後，目前暫無生命危險。

警方隨後對沈男進行酒測，發現其酒測值高達0.85mg/l，遠遠超過法定標準，因其行為嚴重危害公眾安全，全案將待其治療出院後，依涉犯刑法公共危險罪嫌，移送台南地檢署偵辦。



