紅燈右轉露餡 淡水警 AI 巡防逮毒駕兄弟

新北市淡水區日前發生一起警匪追逐事件，一輛自小客車因違規紅燈右轉，遭警方透過AI巡防系統即時查出懸掛偽造車牌，員警立即上前攔停。最終在線上警力配合下，成功將車上兩名嫌犯制伏，不僅查獲毒品 K 他命，更赫然發現一把武士刀，全案依公共危險、偽造特種文書等多項罪嫌移送法辦。

淡水警分局指出，本（12）月12日20時許，淡水警分局員警巡邏行經台二線與石頭厝路口時，發現一輛自小客車公然違規紅燈右轉，員警利用車上AI巡防系統即時查詢，發現該車牌懸掛偽造車牌，隨即通報線上警力進行攔截圍捕，於巷弄內以警車將其前後包夾，員警立即持槍喝斥：「下車！」，同時上前將車內的兩名男子拉下車，兩人為一對兄弟，分別是 22 歲的許姓駕駛和 18 歲的許姓副駕駛。當2人被拉下車後，車內濃重的K菸味道撲鼻而來，經搜索查獲K他命1包及 K 菸1根，更令人心驚的是，隨後在車內清查時，後座發現了一把已開封的武士刀。

淡水警分局提到，警方立即將兩名許姓兄弟逮捕，帶回派出所偵辦，經對駕駛許男進行毒品唾液快篩，結果呈現K他命陽性反應，全案警詢後將駕駛許男依涉刑法公共危險罪（毒駕）、偽造特種文書罪（偽造車牌）及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有武士刀）等罪嫌，隨案移送士林地檢署偵辦。同時針對許男駕駛的違規行為進行舉發，包括毒品駕駛、吊扣期間行駛、使用偽造牌照以及紅燈右轉共計5張罰單，處罰鍰合計新臺幣22萬餘元，並依規定沒入該輛自小客車。至於副駕駛許姓男子，則在完成採尿程序後，另行函送偵辦。

淡水警分局表示，毒品駕車形同不定時炸彈，嚴重危害自身與用路人的生命安全！警方將持續運用AI科技與巡邏勤務相結合，以高強度、高效率的方式打擊不法，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護社會治安。