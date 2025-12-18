紅燈右轉露餡 AI巡防逮偽造車牌兄弟檔涉毒駕還藏有武士刀

cnews204251218a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市淡水區傳出一起警匪追逐事件，1輛自小客車駕駛，因違規紅燈右轉，引起巡邏員警注意，而且透過AI 巡防系統，即時查出汽車涉嫌懸掛偽造車牌。淡水警分局表示，員警通報警網攔停，最終在巷弄內前後包夾，成功將車上兩名兄弟嫌犯制伏，不僅查獲毒品 K 他命，更赫然發現1把武士刀。全案訊後依公共危險、偽造特種文書等多項罪嫌移送法辦。

淡水警方表示，日前晚間8時許，巡邏員警行經台二線與石頭厝路口時，發現1輛自小客車，公然違規紅燈右轉，員警利用車上AI巡防系統即時查詢，發現汽車懸掛偽造車牌，隨即通報線上警力進行攔截圍捕。最後在巷弄內，以警車前後包夾，員警立即持槍喝斥：「下車！」，同時上前將車內的兩名男子拉下車。

廣告 廣告

淡水警分局表示，清查身分發現，分別是22歲與18歲的許姓男子，2人竟是親兄弟。員警將2人拉下車後，車內也冒出濃重的K菸味道，搜索後查獲毒品K他命1包及 K 菸1根。更令人心驚的是，隨後在車內清查時，在後座還發現了1把已開封的武士刀。

cnews204251218a04

警方表示，員警立即將許姓兄弟逮捕，帶回派出所偵辦。經對22歲許姓駕駛進行毒品唾液快篩，結果呈現K他命陽性反應。全案訊後將許姓駕駛依公共危險罪（毒駕）、偽造特種文書罪（偽造車牌）及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有武士刀）等罪嫌，隨案移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局表示，針對許男駕駛的違規行為舉發，包括毒品駕駛、吊扣期間行駛、使用偽造牌照以及紅燈右轉共計5張罰單，處罰鍰合計新台幣22萬餘元，並依規定沒入自小客車。至於另1名許姓男子，則在完成採尿程序後，另行函送偵辦。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

投資中國穀物 60歲婦險匯款百萬元給幽靈會計師

台中警休假彰化伸港海釣 疑不慎失足浮屍3公里外海

【文章轉載請註明出處】