「紅燈右轉=闖紅燈」罰駕駛2700元？新北裁決處翻車 法官撤銷紅單原因曝光

新北市一名男子駕駛自小客車行經新莊一處路口時紅燈右轉，遭民眾檢舉，並被警方和新北交通裁決處依違反「道交條例」闖紅燈開罰2700元，該男不服提起行政訴訟抗罰。法官審理認定，原告「紅燈右轉」的行為與「闖紅燈直行、左轉或迴轉」違規態樣有差別，危險性較低，依法僅能適用較輕的處罰規定，原裁決適用法條錯誤，判駕駛勝訴，撤銷原處分。

這起判決提到事發經過為何？

案件源於今年初某深夜，這名C姓男子駕駛自小客車沿著新莊中華路一段行駛，在永寧路交叉口遇紅燈，他仍超越停止線右轉進入永寧路，整個過程被民眾錄影存證並向警方檢舉。新莊警分局受理後開單告發，新北市交通事件裁決處也認定屬「闖紅燈」，依「道路交通管理處罰條例」第53條第1項裁處罰鍰2700元。

不過，C男不服提起行政訴訟，他主張紅燈右轉並不是闖紅燈直行或左轉，應該改用同條文第2項處罰，最高只能處1800元罰鍰。

道交條例第53條一、二項的差別？

新北市交通裁決處在法院審理時則指出，依據交通部109年6月30日研商「闖紅燈行為之認定原則」會議結論，只要車輛在紅燈亮起後超越停止線進入路口，都屬闖紅燈，裁罰並無不當。

根據道交條例第53條第1項規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰；第2項則規定紅燈右轉行為，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

法官判決撤銷原處分的理由？

法官審理指出，裁決所提出的會議紀錄屬於行政機關的解釋，並不能凌駕法律規定，既然道交條例已明確區分「紅燈右轉」與「闖紅燈直行、左轉或迴轉」的違規態樣，就應該以較輕的處罰規定。

雖然兩造爭執點在超越停止線，但法官檢視相關畫面認定，原告確實是紅燈時右轉，他也打右轉方向燈，非直行或要左轉，即便右轉超越停止線，進入行人穿越線，也不改違規態樣，因此，原處分適用條文有誤，判原告勝訴，撤銷原處分。

