紅燈減速...突暴衝撞飛2騎士！ 駕駛稱身體不適釀禍
台南市 / 綜合報導
台南一名63歲劉姓女子，昨（28）日早上7點多，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，眼看前方亮起紅燈，車輛減速，看似要停下車輛，沒想到突然高速往前衝撞，停等紅燈的騎士，釀成兩名騎士反應不及被撞飛，好險送醫沒有大礙，不過究竟為何發生這起意外，婦人供稱是身體不適釀禍，肇禍原因警方表示要釐清，但這驚險過程，也嚇壞不少目擊民眾。
大批騎士在路口停等紅燈，下一秒突然，一輛轎車突然衝撞，其中兩名騎士，甚至被撞飛，突如其來意外，讓當時，不少目擊騎士嚇出一身冷汗，趕緊通報警消到場救援，這宛如保齡球般的驚險事故意外，就發生在昨（28）日上午。
駕駛車輛的63歲劉姓女子，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，當時前方亮起紅燈，車輛先是緩緩放慢頓了一下，看似已經減速，但不明原因，突然加速往前大力撞上三台機車，記者VS.附近住戶說：「就是碰，很大聲就跑出來看，就車禍，看到一個一個人躺在那裡，(聲音很大嗎)很大。」
第三分局交通分隊小隊長吳仲福說：「疑似身體不適，不明原因撞上前方，停等紅燈3位女性機車騎士，因事故當事人(駕駛)據悉，先至醫院就醫，無法立即至分隊製作事故紀錄，本案屬過失傷害，當事人皆尚未提出告訴。」
事故意外，一共波及三人，其中兩名遭撞飛的女騎士，則是受到輕傷，幸好送醫後沒有大礙，現場4人酒測值為0，駕駛車輛婦人供稱是身體不適造成意外，後來也送醫救治，至於確切肇禍原因，有待警方進一步調查釐清。
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 4 小時前
高雄市 / 綜合報導 有駕駛昨(28)日行駛國道一號北向353.7公里處，沒想到過程中，前車後座男乘客竟從車內摔了出來，過程中差點被一旁黑車碰撞，幸好黑車駕駛驚險閃開，男乘客才躲過一劫，只是這名男子摔落路面，竟然還扎了一下衣服才離開，驚險過程被拍下，現在國道警方說將要循線找這輛車的車主，釐清事發原因，因為行為恐怕涉犯道交條例，最高可開罰1萬8千元。駕駛開車在國道，開著開著前方轎車這時候突然一名男子從後座跌了下來，一旁黑色轎車即時反應趕快往左邊撇了一下後，成功閃過，而男子在地上翻滾後站起身來，還扎了一下衣服離開，不過再看一次，當時為了閃人，黑色轎車差點失控，好險駕駛最終將車輛校正，這段畫面網路釋出後網友留言直呼驚險。這場景發生在昨日國道1號北向353.7公里處，當時行駛一旁黑色轎車，差點擦撞男子，後方駕駛更是嚇出一身冷汗緊急煞車，只差半個車身距離就會撞上男子，岡山分隊小隊長任國強說：「大隊目前尚未接獲民眾報案，如有違反交通法規依法舉發。」汽車維修廠業者說：「門都有六角鎖，除非壞的很嚴重，否則要像這樣人從車內掉出，少之又少，不可能，除非要拉很大力門才打得開。」專業維修廠人員說，就算車門沒關好頂多只有縫隙，不至於行駛過程中整扇門開啟，人從車內摔出究竟什麼原因造成，有待警方找到當事人才能進一步釐清了！ 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯。根據最新直播畫面，火勢已受控制，消防仍不斷灌救，大樓冒出濃濃黑煙。據報，香港消防已用遊覽車一車車運至現場，就地換裝交接，繼續奮戰，預計黃昏時可抵達天台救援。這起事件已暴露宏福苑社區與施工品質和監管的巨大安全漏洞。本文將持續更新最新大火情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港新界大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢一度失控並沿棚架迅速蔓延，截至28日清晨6時，這場香港近年最嚴重的住宅火災已奪走 94條人命，另有 76名傷者由消防處送醫，其中包括11名消防員。但更令人揪心的是，官方估計仍有 逾200名住戶下落不明，其中一名媽媽拿著女兒的學士畢業照在現場焦急尋人，希望早日找到女兒的下落！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 35 分鐘前
香港新界大埔高樓住宅宏福苑26日下午發生大火，造成至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。香港消防處今天下午3點舉行記者會，宣布上午10點18分完全撲滅火勢，同時公布初步調查，除了證實火警警報器發生故障，也表示大廈外牆的竹製棚網本身是符合標準的阻燃物料，但火勢迅速蔓延，主要是因為外牆的發泡膠板被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使整棟建物迅速陷入危險。鏡新聞 ・ 23 小時前
宏福苑大火奪走128條人命，成為香港逾70年來傷亡最慘重的火災。釀災元凶追追追，當局初步鎖定將窗戶包圍的保麗龍，其助燃的特性讓火勢迅速蔓延至多棟大樓。但除此之外，沉默的火警警鈴，恐怕也是造成人們逃生不及、最終命喪火窟的幫兇。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南高雄報導台南市安南區，發生一起自小客車追撞機車的交通事故。肇事的自小客女駕駛，疑因身體突然不適，竟在路口衝撞，前方停等紅燈三名女機車騎士。另外在高雄楠梓區，也發生自小客駕駛，迴轉車輛後失控，衝撞路旁停等紅燈的三輛轎車和一輛機車，造成騎士和乘客受傷，還好送醫後沒有大礙。自小客駕駛供稱突然不適，暴衝前方停等紅燈騎士！（圖／民視新聞）機車騎士們到路口停等紅燈，後方開來的白色轎車，先是放慢了速度，沒想到卻又突然往前加速，這下子不得了，前方停等紅燈的騎士們，一位僥倖被推開，白色上衣的女騎士，則被猛力的往前推撞了一段路後，摔向路旁，至於另一名黑色上衣的女騎士，則是一路在引擎蓋上，被端開了十來公尺，巨大聲響引來附近民眾驚慌。附近民眾說：「看到一個人躺在那裡，聲音很大，當然很大不然我怎麼會跑出來。」機車騎士們像保齡球瓶般的被追撞，倒了一地。救護人員獲報趕到現場，兩名女騎士身體擦挫傷，其中一人被送醫，而肇事的女駕駛，也坐上了救護車，因為事故發生前，她說突然感到頭暈不適，失神釀禍，也要到醫院檢查，警方至今還沒有製作事故筆錄。高雄楠梓區失控衝撞。紅色自小客迴轉後，突然閃向雙黃線，又衝向路邊多部車輛！（圖／民視新聞）台南第三分局交通分隊小隊長吳仲福表示：「本案屬過失傷害，當事人均尚未提出告訴，本分局將依相關規定，依法後續處理。」無獨有偶在高雄楠梓區，也發生失控衝撞。紅色自小客在路口從外側車道迴轉後，突然先是閃向雙黃線，接著又衝向路邊，直接撞上停等紅燈的三輛轎車，和一輛雙載的機車，追撞過程也是萬分驚險，還是撞了又撞，還好兩名機車上的騎士和乘客，送醫後無大礙。高雄市楠梓分局交通組長許晉瑋表示：「往東方向迴轉，不明原因失控撞擊三輛自小客車，以及普通重機車。」兩起事故的肇事駕駛都沒有酒駕，但肇事過程卻都十分誇張，儘管肇事原因都難以一時釐清，卻讓無辜騎士飽受無妄之災。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：失控衝撞機車如「撞保齡球瓶」 自小客車稱身體不適失神 更多民視新聞報導宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦老翁遭公車捲進車底 失智妻全程目擊卻沒辨識能力視力僅剩0.2！女明星車禍毀容 動刀十幾次花500萬重生民視影音 ・ 32 分鐘前
香港大埔宏福苑大火發生至今已超過36小時，消防單位表示滅火行動已大致完成，27日深夜一棟高樓的外牆再度起火，所幸很快獲得控制，目前死亡人數已攀升到94人，另有78人受傷、近300人失聯，消防單位表示，台視新聞網 ・ 1 天前
即時中心／潘柏廷報導最新消息，高雄市三民區孝順街一間鐵皮搭建的工廠今（28）日下午發生火警，只見現場濃煙竄燒；消防獲報後，立即趕赴現場處理，初步了解，所幸沒有人員受困。更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。本次鐵皮工廠失火，也造成旁邊的住戶很緊張，因為這些住宅也都是鐵皮建築；現場台電人員也緊急進行斷電。據消防局資訊，今日下午1時58分獲報三民區孝順街火警案，消防局出動26車63人前往搶救，現場是鐵皮建築物火煙冒出，佈線搶救中，目前回報無人受傷受困。高雄市三民區孝順街一間鐵皮搭建的工廠今日下午發生火警。（圖／民視新聞翻攝）高雄市三民區孝順街一間鐵皮搭建的工廠今日下午發生火警。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／高雄鐵皮工廠火警！濃煙竄燒畫面曝 傷亡最新情況出爐 更多民視新聞報導基隆暗夜惡火！鐵皮屋「燙到發紅」 駭人景象曝光了憾！北市某女校「1生晚自習墜樓」 經搶救仍回天乏術不准虐狗！新北淡水「歐告疑遭虐討賞」 動保處重罰8萬元民視影音 ・ 1 天前
嘉義縣 / 綜合報導 嘉義縣太保市縣道，168縣春珠段，昨(27)日晚間9點多，一部轎車準備從路肩開往車道，後方一輛直行轎車，疑似來不及反應，發生擦撞，肇事車輛側翻滑行，噴濺出大量火花，最後整輛車，翻了180度，車輪朝天才停了下來，肇事駕駛以及遭撞車內的13歲女乘客受傷送醫，這驚悚的撞擊，還差點波及站在路旁的民眾。警方表示，雙方駕駛沒有酒駕情形，詳細肇事原因有待釐清。深夜道路上，白色轎車車輪離地，呈現90度橫著滑行噴出大量火花，直到車輛車輪朝天，翻覆後才停了下來，怎麼會出現這樣情況，透過另一個監視影像，原來事發前白色轎車，先是擦撞路旁車輛，才會導致車輪離地滑行街道，期間還有民眾差點遭到波及，幸好他，及時往後退躲過一劫。附近住戶VS.記者說：「有一個要上車的小朋友，然後他就是還沒上車，車就被撞。」附近住戶VS.記者說：「我們在這泡茶時後出去看就已經翻車，聲音很大，但什麼原因不清楚，我看可能是撞到藍色小型(車)對，比較小台就自己翻車了。」事發就在昨(27)日晚間9點多，開著白色轎車的周姓駕駛，行經嘉義縣太保市縣道168縣，春珠段，疑似來不及反應，才會擦撞，準備從路肩切入車道的藍色轎車，也讓這輛藍色轎車，隨後撞上路旁住家，車頭凹陷毀損。太保分隊分隊長吳俊毅說：「兩位傷者一位男性32歲一位女性13歲，兩位皆為肢體外傷，意識皆清楚。」嘉義縣警察局水上分局第五組組長陳有達說：「未注意後方來車與後方來車發生擦撞。」事故意外不僅波及路旁機車，白色轎車駕駛及13歲乘客，則是受到擦挫傷，送醫後沒有大礙，詳細肇事原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義太保，27日晚間發生一起驚悚車禍，一部轎車突然從路邊切出來，害後方休旅車閃避不及，高速擦撞後，翻車滑行，場面嚇壞民眾，也造成車上駕駛和乘客擦傷送醫。休旅車一路滑行，地面擦出火光。（圖／翻攝畫面）大馬路旁，藍色轎車緩緩靠路邊停，但才短短10多秒，他又再度往左邊車道切，沒想到，後方高速開來一部白色休旅車，完全來不及反應，高速擦撞，整台車90度側翻，一路滑行20多公尺，冒出火花，最後整台車翻覆，卡在安全島。警消獲報到場，休旅車上一男一女，肢體受傷，趕緊將人救出送醫。誇張車禍發生在27號晚間9點多，嘉義縣太保市，縣道168線，疑似因為藍色轎車突然從路旁鬼切，後方休旅車閃避不及，造成翻車，回到事發現場，藍色轎車被大力往前撞也還卡在路旁，出動吊車來支援。休旅車翻在路面，還好車上兩人順利脫困。（圖／翻攝畫面）附近民眾：「可能是去撞到一台藍色的車，撞到出去看的時候已經翻車了，很大聲。」嘉義縣水上分局第五組組長陳有達：「在路邊暫停的車輛起步的時候，未注意後方來車，與後方來車發生擦撞。」幸好受傷民眾，送醫治療，沒有大礙。詳細車禍原因和肇事責任，還有待進一步釐清。原文出處：轎車突從路邊鬼切！ 後方休旅車追撞側翻2人傷 更多民視新聞報導色公公「2度侵犯媳婦」亂倫害懷孕！「竟控她討客兄」獸行曝光最新／高雄鐵皮工廠火警！濃煙竄燒畫面曝 傷亡最新情況出爐桃園大園幼兒園爆火警！地下室抽水馬達燃燒 逾50師生緊急逃生民視影音 ・ 23 小時前