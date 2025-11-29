紅燈減速...突暴衝撞飛2騎士！ 駕駛稱身體不適釀禍

台南市 / 綜合報導

台南一名63歲劉姓女子，昨（28）日早上7點多，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，眼看前方亮起紅燈，車輛減速，看似要停下車輛，沒想到突然高速往前衝撞，停等紅燈的騎士，釀成兩名騎士反應不及被撞飛，好險送醫沒有大礙，不過究竟為何發生這起意外，婦人供稱是身體不適釀禍，肇禍原因警方表示要釐清，但這驚險過程，也嚇壞不少目擊民眾。

大批騎士在路口停等紅燈，下一秒突然，一輛轎車突然衝撞，其中兩名騎士，甚至被撞飛，突如其來意外，讓當時，不少目擊騎士嚇出一身冷汗，趕緊通報警消到場救援，這宛如保齡球般的驚險事故意外，就發生在昨（28）日上午。

廣告 廣告

駕駛車輛的63歲劉姓女子，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，當時前方亮起紅燈，車輛先是緩緩放慢頓了一下，看似已經減速，但不明原因，突然加速往前大力撞上三台機車，記者VS.附近住戶說：「就是碰，很大聲就跑出來看，就車禍，看到一個一個人躺在那裡，(聲音很大嗎)很大。」

第三分局交通分隊小隊長吳仲福說：「疑似身體不適，不明原因撞上前方，停等紅燈3位女性機車騎士，因事故當事人(駕駛)據悉，先至醫院就醫，無法立即至分隊製作事故紀錄，本案屬過失傷害，當事人皆尚未提出告訴。」

事故意外，一共波及三人，其中兩名遭撞飛的女騎士，則是受到輕傷，幸好送醫後沒有大礙，現場4人酒測值為0，駕駛車輛婦人供稱是身體不適造成意外，後來也送醫救治，至於確切肇禍原因，有待警方進一步調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

幫撿物品「誤觸油門」暴衝 騎士連人帶車慘摔

松山機場附近驚險車禍！駕駛頭暈失控暴衝2人傷

8旬嬤無照騎車！ 碰撞懷孕女騎士 雙雙擦挫傷送醫

