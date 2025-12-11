紅燈照闖！白目騎士「下秒踢鐵板」…卻遇警手下留情

台灣一年之間發生不少車禍事故，有一部分起因為交通違規，昨（10日）一段影片在網上曝光，可見一名騎士明明看到紅燈，卻不顧號誌照闖，此時剛好有一名員警正在過馬路，當場被逮到，但在看完整段影片後，有網友卻說：「無聊的結局。」

騎士明知紅燈照闖。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

事發於昨天下午4時41分左右，一輛汽車的行車紀錄器記錄起整個過程，可以看到一名機車騎士經過東大路一段某路口時，貌似吃了無敵星星似的，明明大家都停下來等綠燈號誌亮起，但他卻不顧一切闖紅燈。

不過就在同一時間，一名員警正好要過馬路，從騎士面前經過，看到他闖紅燈後便用手指著號誌燈，告訴他現在是紅燈不能過，但員警並沒有因此將其攔下開單，而是默默地離開現場，留下那位進退兩難的騎士。

這段影片在網上曝光，不少網友紛紛留言感嘆：「無聊的結局」、「有看到紅燈，但沒看到警察，直接在交通隊面前闖紅燈也蠻敢的」、「這叫白目」。

根據《道路交通管理處罰條例》，這名機車騎士的行為屬於闖紅燈，可依法開罰1800元的罰緩。

