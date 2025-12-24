紅燈看不到？高雄49歲男「路口闖過」撞倒4騎士…警察到了他卻沉默了

記者洪正達／高雄報導

曾男闖紅燈撞倒4名騎士，卻對自己闖紅燈的原因三緘其口。（圖／翻攝畫面）

高雄小港區23日發生一起驚悚車禍，一輛自小客行經沿海路四段與中林路口時，疑似因闖紅燈反應不及當場將4輛機車當場撞倒，造成4人受傷，其中一人肋骨骨折，警方獲報到場排除酒駕，後續將面對受害者求償及究責，詳細肇因將進一步釐清。

小港分局指出，警方於23日下午5點獲報，指出在沿海四路與中林路口發生車禍 ，派員趕抵後，初步了解為曾男（49歲）駕駛自小客車沿小港區沿海四路北往南行駛時，疑因闖紅燈撞上由中林路上的4輛機車。

廣告 廣告

此次車禍造成杜男（47歲）、林男（31歲）、黃男（43歲）及簡男（44歲）等4輛重機車，導致杜男肋骨骨折，其餘3人全身多處擦挫傷，所幸經送醫後均無大礙，全案無人酒駕。

當時路上來車不多，否則曾男恐不只造成4人受傷。（圖／翻攝畫面）

據了解，曾姓男子當時正要駕車返家，卻在該路口闖紅燈，但卻對闖紅燈原因三緘其口，只說當時要回家，後續待肇責釐清後，將面對4名騎士求償並追究相關責任。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台南市消防局遭搜索！疑救災車採購爆貪瀆…檢調帶走捐贈資料偵辦

被控「加重加量」後蓮霧砸車！老闆喊冤「應該被客人糟蹋？」警方說話了

枋山買蓮霧遭「加重加價」拒買下秒遭業者蓮霧砸車…黑歷史曝光

別讓「張文2.0」現身！高雄市全副武裝「實地兵推」全力守護跨年晚會

