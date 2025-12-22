紅燈看手機遭罰3千！法官舉1點「撤銷裁罰」糾正警

社會中心／饒婉馨報導

台北市一名駕駛人於停紅燈時低頭看手機，遭警方當場開罰3000元罰緩，還記點1點。他覺得冤枉、不滿因而決定打官司，經法院審理此案後，認為原處分在法律適用或事實認定上存在瑕疵，故該裁罰不具備法律正當性。





陳男在開車停紅燈時低頭查看手機，遭警方當場開罰並記點。（示意圖／民視新聞）

台北市一名陳姓男子開車行經新北市新店區北新路與順安街口停等紅燈時，因低頭看手機，被員警當場裁處罰鍰 3,000 元，並記違規點數1點。對此，陳男主張當時車輛處於完全靜止狀態，僅是低頭查看，並未手持手機，且無影響行車安全、導致交通事故或未注意交通號誌之情形，因此請求撤銷處分。然而，判決書詳細回顧立法歷程，明確指出：「只要駕駛時手持操作電子裝置（不論是打字、看地圖或滑臉書），依法皆應裁罰 3000 元」。法官強調，取締「手持手機」不應僅以有無使用手機架為唯一標準，執法機關應細緻區分駕駛人是在「動態行駛」或「靜態停等」，並審酌其使用目的與操作時間，若一律採取機械式的裁罰，將導致手段與目的失衡，不僅有違比例原則，也恐侵害憲法保障之人民權利。

法官審理後指出，員警證據不足證明陳男於駕駛時手持手機，因此撤銷罰單。（示意圖／民視新聞）

此案的核心爭議在於證據不足，經法院勘驗現場錄影畫面，皆未看見陳男手持手機的畫面，此外，員警對於案發時被告雙手位置等關鍵細節記憶模糊，且執勤當下未即時要求被告出示手機畫面以資存證。經過法院審理後認定原處分舉證力不足，裁定撤銷罰單。本案判決不僅指出警方採證的具體缺失，更罕見地在判決書中促請執法機關應精進取締程序，避免「積非成是」的執法偏誤，對未來交通違規取締具備指標性意義。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

