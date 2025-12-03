紅燈硬闖突急煞 客車被大貨車「彈飛旋轉180度」卡欄慘狀曝光

！紅燈突停小客車遭大貨車猛擊，車身彈飛180度卡死路口。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣二林鎮3日上午發生一起驚險車禍，1輛紅色自小客車在路口疑似闖紅燈後突然停下，結果遭右側高速行駛的大貨車猛烈撞擊，整台車如同被擊中的球般瞬間彈飛，直接撞上護欄再旋轉180度，最後卡在大貨車與護欄之間，現場宛如電影特效，讓路過民眾看得驚呼連連。

這起事故發生在上午11時22分左右，43歲李姓女子駕駛小客車，車內還載著57歲謝姓男子與36歲楊姓女子，當小客車行經二林鎮二溪路三段與台76線路口時，疑似未注意號誌，在紅燈時直接通過路口，但駛到一半又突然煞停，就在此時，1輛由30歲陳姓男子駕駛的大貨車從右側直衝而來，煞車不及，直接撞上小客車右側。

撞擊力道之大，讓小客車整台被撞到往左側彈飛，重擊護欄後翻轉方向，車尾朝前、車頭朝後，被卡在大貨車旁動彈不得，車內安全氣囊全數爆開，車窗玻璃碎裂一地，車身凹陷變形，畫面相當震撼。

事故造成李姓女駕駛胸部與四肢多處擦挫傷，副駕的謝男頭部輕微擦傷，後座楊姓女子也受輕傷，所幸三人皆意識清楚，由救護人員緊急送往二林基督教醫院治療，大貨車駕駛則無受傷。

警方到場後立即進行酒測，兩名駕駛皆未飲酒，酒測值均為0。目前尚未確定肇事責任，警方正在調閱監視器並進一步釐清事故發生原因。由於小客車有明顯闖紅燈情形，但為何會在路口突然停車，也需後續調查才能確認。

