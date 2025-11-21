紅燈竟睡死！男手握「喪屍煙」堵路 驚醒後一臉茫然

車輛停在路中央不走，員警逆向包車，發現原來駕駛睡著了。（圖／TVBS）

一名29歲邱姓男子因在桃園市文中路口處停等紅燈時陷入沉睡，導致交通堵塞而遭警方逮捕。警方到場發現該男子在車內熟睡，手中還緊握著一支後經檢驗證實含有毒品成分的煙彈。當被叫醒時，邱男行為異常，聲稱自己沒有吸毒，但檢測結果顯示煙彈內含「喪屍煙」成分。據了解，邱男原本在新北市新店區參加朋友慶生活動後，打算開車返回樹林住處，卻因疲勞在途中不知不覺睡著。

桃園警方接獲民眾報案，指稱文中路口有一輛車輛停在馬路中央，即使綠燈亮起也不前進，造成嚴重交通阻塞。警方趕抵現場後，發現駕駛人竟在車內呼呼大睡，且手中還緊握著一支可疑煙彈。員警立即以警車包夾方式攔停該車，並不斷敲打車窗試圖喚醒駕駛人。

經過一番努力，邱姓男子終於被叫醒，但狀態明顯異常且昏昏沉沉。當警方詢問他手上持有的物品時，邱男辯稱那只是「正常的煙油彈」，甚至表示警方可以拿去檢驗。此外，當被問及為何在路中央睡著時，邱男回答自己是從新店朋友處返回樹林住處的途中，卻對於自己為何會在桃園一事感到困惑。

龍安派出所長邱胤廷表示，經過盤查確認，邱男所持有的煙彈含有毒品「依托咪酯」成分，警方當場將其逮捕送辦。邱胤廷強調，毒駕行為極度危險，不僅妨礙交通秩序，更可能因駕駛人意識不清而誤踩油門，釀成嚴重交通事故，造成無法挽回的後果。

