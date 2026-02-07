紅燈籠點亮中山街 南投舊城邀您共譜年味序曲
▲「南投舊城年貨大街」┘開張，市長張嘉哲與民代出席邀請市民朋友攜家帶眷，回憶的舊城街道。(圖：南投市公所提供)
隨著春節的腳步漸近，南投市中山街已悄悄換上紅火新裝，高掛的燈籠彷彿點燃了舊城區的活力。由南投市公所精心籌備的「南投舊城年貨大街」，七日至十三日盛大登場。活動以「投福迎新」為核心，選在最具歷史底蘊的舊城核心區舉辦，不僅是為了重現昔日市井的繁華喧騰，更希望透過濃郁的年節氣氛，喚醒鄉親心中最純粹、最溫暖的年節記憶，讓南投人的新春從這份溫情開始。
全天候感官盛宴：藝文嘉年華與夢幻家電大獎。今年的活動內容可謂誠意十足，七天展期內精彩活動不間斷！白天，我們規劃了溫馨的親子 DIY 區，邀請大人小孩一起手寫春聯、彩繪小燈籠，親手觸碰傳統文化；隨著夕陽西下，晚間則由薩克斯風的悠揚樂聲與驚奇魔術秀接棒，讓整條大街化身為戶外藝文廳，保證讓逛街的民眾從早到晚都能沈浸在歡笑中。
最讓鄉親心動的，莫過於「集章換摸彩」活動，只要現場消費集章，就有機會將 65 吋 Samsung 智慧電視、任天堂 Switch 2 主機 及 日立除濕機 等夢幻高檔家電帶回家，讓您採買年貨的同時，也能收獲滿滿驚喜。
找回舊城溫度，點亮幸福南投。南投市長張嘉哲感性表示，中山街不只是南投的地理中心，更是許多市民朋友的情感中心。我們在這裡辦理年貨大街，不僅是為了提供便利的採購平台，更重要的是『重塑舊城風華』。我們希望打破現代社會的隔閡，找回街坊鄰里間互道恭喜、寒暄問候的那份厚實人情味。並誠摯邀請每一位市民朋友攜家帶眷，一起來到這條充滿回憶的舊城街道，點亮對這座城市的熱情與新春期待。
