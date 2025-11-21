紅燈結束「沒立刻轉綠燈」！他不解倒數意義、大批苦主中罰單…交通局曝解答

紅燈倒數結束後並未直接轉綠燈，其實內有巧思。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

一名網友近日不解發文表示，他曾遇過紅燈倒數結束後還是紅燈幾秒才轉綠燈，甚至這期間還要等黃燈的經歷，怎料PO文曝光後竟意外掀起許多網友的共鳴。對此，高雄市交通局過去就曾解釋，紅燈倒數秒數結束後的時間，其實是為了避免車流衝突與事故的「全紅清道時間」，倒數秒數的不同也有其箇中原因。

為什麼紅燈倒數結束後不是立刻轉綠燈？

一名網友近日在Threads上PO出一張停等紅綠燈的照片，只見照片中的紅綠燈明明已經亮綠燈，旁邊還有綠色的倒數描述，因此也讓原PO好奇問道：「你們不會有這個疑問嗎？為什麼要有黃燈，不直接綠燈倒數就好了？」也有網友擁有類似疑問：「為什麼很多路口紅燈倒數完之後不是變成綠燈，還會是紅燈？有的先紅燈結束之後亮黃燈，然後又跳回紅燈再8秒、10秒，這樣紅燈倒數的意義是什麼？」

PO文曝光後頓時引起熱議，釣出不少深有同感的網友表示：「我還有疑問，為什麼有紅燈倒數到0，還要等快10秒才跳綠燈，那倒數的意義是什麼」、「沒有黃燈只會更多車禍，把黃燈當成是一個減速的時間」、「拜託！那個倒數也不可信好嗎？很多看著紅燈倒數結束催油門的，結果燈號居然延遲，然後就準備吃下超越停止線囉」、「綠燈倒數快結束如果車速慢了下來，只會收到一堆來自後方的戰鬥邀請！」

倒數結束後還有「清道時間」！

對於相關疑惑，高雄市政府曾PO文說明，其實是為了避免紅綠燈號誌轉換時造成車流衝突，交通局才會在號誌轉換時設置包含黃燈秒數和路口全紅秒數的「清道時間」，當號誌顯示「黃燈」即提醒用路人的通行路權即將結束；當號誌顯示「紅燈」則表示禁止通行。

交通局指出，目前路口號誌的黃燈時間會依照行車速限來做設定，依規定速限時速50公里以下為黃燈3秒，速限時速51至60公里為黃燈4秒，速限時速61公里以上則是黃燈5秒。當路口號誌黃燈結束後，路口各行向號誌會有一段「全紅清道時間」，通常會依據道路速限、車流量或路幅大小等條件設計2至4秒全紅秒數，確保用路人在燈號轉變期間有充裕時間可以完全停止或安全通過路口，以避免在燈號轉換間發生事故。

交通局提醒，當路口號誌變換成黃燈時，已越過停止線在路口中的車輛應注意安全並迅速離開路口，而尚未進入路口的車輛應減速並做隨時停車準備，避免搶黃燈或闖紅燈而與其他行向綠燈起步車流衝突，確保交通安全。



