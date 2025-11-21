紅燈結束「沒立刻轉綠燈」！他不解倒數意義、大批苦主中罰單…交通局曝解答
一名網友近日不解發文表示，他曾遇過紅燈倒數結束後還是紅燈幾秒才轉綠燈，甚至這期間還要等黃燈的經歷，怎料PO文曝光後竟意外掀起許多網友的共鳴。對此，高雄市交通局過去就曾解釋，紅燈倒數秒數結束後的時間，其實是為了避免車流衝突與事故的「全紅清道時間」，倒數秒數的不同也有其箇中原因。
為什麼紅燈倒數結束後不是立刻轉綠燈？
一名網友近日在Threads上PO出一張停等紅綠燈的照片，只見照片中的紅綠燈明明已經亮綠燈，旁邊還有綠色的倒數描述，因此也讓原PO好奇問道：「你們不會有這個疑問嗎？為什麼要有黃燈，不直接綠燈倒數就好了？」也有網友擁有類似疑問：「為什麼很多路口紅燈倒數完之後不是變成綠燈，還會是紅燈？有的先紅燈結束之後亮黃燈，然後又跳回紅燈再8秒、10秒，這樣紅燈倒數的意義是什麼？」
PO文曝光後頓時引起熱議，釣出不少深有同感的網友表示：「我還有疑問，為什麼有紅燈倒數到0，還要等快10秒才跳綠燈，那倒數的意義是什麼」、「沒有黃燈只會更多車禍，把黃燈當成是一個減速的時間」、「拜託！那個倒數也不可信好嗎？很多看著紅燈倒數結束催油門的，結果燈號居然延遲，然後就準備吃下超越停止線囉」、「綠燈倒數快結束如果車速慢了下來，只會收到一堆來自後方的戰鬥邀請！」
倒數結束後還有「清道時間」！
對於相關疑惑，高雄市政府曾PO文說明，其實是為了避免紅綠燈號誌轉換時造成車流衝突，交通局才會在號誌轉換時設置包含黃燈秒數和路口全紅秒數的「清道時間」，當號誌顯示「黃燈」即提醒用路人的通行路權即將結束；當號誌顯示「紅燈」則表示禁止通行。
交通局指出，目前路口號誌的黃燈時間會依照行車速限來做設定，依規定速限時速50公里以下為黃燈3秒，速限時速51至60公里為黃燈4秒，速限時速61公里以上則是黃燈5秒。當路口號誌黃燈結束後，路口各行向號誌會有一段「全紅清道時間」，通常會依據道路速限、車流量或路幅大小等條件設計2至4秒全紅秒數，確保用路人在燈號轉變期間有充裕時間可以完全停止或安全通過路口，以避免在燈號轉換間發生事故。
交通局提醒，當路口號誌變換成黃燈時，已越過停止線在路口中的車輛應注意安全並迅速離開路口，而尚未進入路口的車輛應減速並做隨時停車準備，避免搶黃燈或闖紅燈而與其他行向綠燈起步車流衝突，確保交通安全。
更多鏡報報導
高市早苗一句「台灣有事」激怒中國封鎖旅遊 中日關係亮紅燈完整時間軸一次看懂
誤會大了！中國選美「丈母娘」變廣東冠軍 官方收回獎牌：太太組第1才對
見台人光顧感動想哭！他曝披薩店老闆現況 遭眾網批「鄉愿到義大利」
其他人也在看
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 7 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 4 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 7 小時前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前