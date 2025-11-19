紅燈1分鐘不怕曬！新北擬效法韓國 引進「智慧型遮陽傘」降溫

南韓首爾市路口四處可見「智慧大陽傘」，即便豔陽高照，民眾可在等候行人號誌時遮蔭。（翻攝自google地圖街景）

針對行人在路口久候卻無遮蔭、飽受高溫曝曬之苦的情況，國民黨新北市議員黃桂蘭建議比照南韓設置「智慧型遮陽傘」，引發地方關注。市府交通局回應，已著手蒐集國內外相關規格、成本與維運模式，將納入後續設置評估。

南韓街頭常見的「智慧型太陽傘」外型如大型遮陽傘，具備自動化開合功能，能依氣溫自動展開、依風速自動收傘，部分地點還設置降溫噴霧與折疊椅，被不少民眾視為行人友善設施。此設施自民國104年起列入南韓《道路交通法》交通附屬設備，至今已普及全國。

台灣網友也熱烈討論，認為台灣夏季日照強烈，機車族與行人於路口曝曬最為明顯，直呼「公部門真的該撐一把傘」。議員黃桂蘭指出，即便11月氣溫仍飆近29度，不少大型路口紅燈秒數長達1分多鐘，卻毫無遮蔽物，讓民眾苦不堪言。她在南韓考察時觀察到智慧遮陽傘運作良好，建議新北優先於蘆洲三民捷運站、蘆洲總站等人潮多路口試辦。

新北市交通局則表示，現階段將持續蒐集各國設計案例與維運經驗，後續將通盤評估試辦的技術可行性及合適場址。

