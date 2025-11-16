紅牌遊覽車轉黃牌 年底上國道可免收通行費
交通部10月底修法，針對轉型專辦交通車業務的遊覽車免汽燃費，近日再預告，紅牌遊覽車轉為黃牌專營交通車，上國道可免收通行費，預計年底實施。
遊覽車分為可經營上山下海旅遊行程及跑市區交通車業務的紅牌車，以及專營市區交通車業務的黃牌車。多數人為多開拓收入來源，選擇掛紅牌可兩邊接案，卻常見平時跑交通車業務的司機，不熟悉山路狀況出意外。
112年一輛遊覽車在宜蘭太平山下山時翻覆，當時的駕駛就是大多跑交通車，因遊覽車公司人力調度，當天改跑旅行團，卻因山路行駛經驗不足，沒有意識到長下坡的風險，車輛失去控制而翻覆。
目前全台有1萬3891輛遊覽車，掛黃牌的遊覽車僅80多輛。交通部路政及道安司指出，為鼓勵紅牌遊覽車轉為黃牌，避免平日從事交通車業務的遊覽車，因臨時調度而承攬旅遊行程，衍生交通安全的風險。
此外，遊覽車專營交通車業務，與公路及市區汽車客運業具固定路線、固定班次類似，補足公共運輸服務不足，因此規劃修正《公路通行費徵收管理辦法》，針對專黃牌遊覽車可免收國道通行費。
路政司說明，該修法預告後，經14天預告期，預計年底前可發布實施。
更多中時新聞網報導
台灣人壓力大 鄭伊佐：血壓控制別鬆懈
NBA盃》全板凳戰七六人 活塞逆襲9連勝
磁暴來襲 GPS定位恐受影響
其他人也在看
婦人出遊趕搭遊覽車丟包行李 計程車司機暖舉神救援
台中市一名66歲陳姓婦人12日與友人參加2天1夜的屏東之旅，卻在登上遊覽車時才發現行李袋遺忘在計程車上，趕緊聯繫司機，但仍來不及取回。梁姓司機為了讓婦人能安心出遊，將行李送交派出所，告訴婦人返程後再來領回，13日晚間婦人在派出所順利將行李取回。中時新聞網 ・ 1 天前
快訊／老街遊覽車起火 消防灌救！幸車內無人
快訊／老街遊覽車起火 消防灌救！幸車內無人EBC東森新聞 ・ 1 天前
遊覽車轉型交通車 上國道免通行費估年底前實施
（中央社記者黃巧雯台北16日電）為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者專注經營交通車，交通部預告修法，未來專辦經營交通車的遊覽車，上國道可免收通行費，預計年底前實施。中央社 ・ 19 小時前
臺東首度淨山行動 專業垂降隊進山清垃圾
為實踐愛護土地、尊重山林理念，臺東縣環境保護局與林業及自然保育署臺...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前
敬山也淨山 台東海端崁頂狩獵協會自主維護獵場環境 實踐山林永續
記者鄭錦晴／台東報導 林業保育署台東分署輔導參與狩獵自主管理示範計畫的…中華日報 ・ 1 天前
大葉大學扶英英語營 國際大學生攜手在地學子探索世界
大葉大學英語學系推動USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學生攜手在地國小高中學生擴展全球視野」，舉辦「扶英英語營」，以「WildWorldSafari世界探索」為主題，結合英語學習與環境教育，由國際大學生帶領村東、村上、三春、東山、大村國小四到六年級學生培養環境關懷與全球公民意識。英語學系主任曹秀蓉今（十六）日表示，本次活動由英語學系主辦，並由大葉大學高教深耕計畫協辦，主題「WorldwideSafari世界探索」象徵一場跨越國界的學習旅程，藉由認識世界各地的野生動物與環境議題，讓學生在輕鬆有趣的情境中學習英語，同時深化對地球生態的關注。營隊課程結合課堂學習、戶外探索與實作體驗，以肢體反應教學法、英語唱遊、創意任務及團隊合作等多元方式，營造活潑的互動環境，提升學生使 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
遊覽車專辦交通車利多再+1 免收公路通行費最快年底上路
為鼓勵遊覽車轉型專辦交通車業務，交通部先前修法，參考市區公車及公路客運等大眾運輸免徵汽燃費；近日再預告修法，加碼免收公路通行費，預告期間至26日，如無反對意見，將依法定程序作業，預估年底或明年1月上路。交通部近日預告修正「公路通行費徵收管理辦法第十三條草案」，考量交通車業務的營運型態與市區及公路汽車自由時報 ・ 20 小時前
台南議員第1選區恐減1席 婦女保障名額成必爭席次
台南市議員第1選區（大新營、大白河）民國111年藍綠席次2比3，另1席為無黨籍，國民黨議員張世賢選後在113年病故，樁腳被瓜分，一般推測國民黨將瞄準婦女保障名額推出女將，若採藍白合與台灣民眾黨共推婦女人選，對民進黨恐產生衝擊。中時新聞網 ・ 19 小時前
宜蘭永春里土石流「胸口深」！ 國軍、啟德連4天搶救
鳳凰颱風帶來暴雨重創蘇澳永春里，野溪暴漲在11日上午引發土石流，居民家園被土石推入、堆至半層樓高。國軍與啟德機械起重工程團隊投入搶救至今已是第4天，外圍土石今（16日）大致清理完成，整體作業預計明日能告一段落。中時新聞網 ・ 18 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 11 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前