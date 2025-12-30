紅牌重機遇上「真山道猴子」畫面曝 騎士重摔骨折、肇事猴當場死亡

新北市深坑發生重機撞「山道猴子」車禍意外，肇事猴當場死亡，騎士則是骨折送醫所幸沒有生命危險。翻攝畫面

原來傳說中的「山道猴子」不是比喻，而是真的會衝出來！新北市深坑區文山路三段昨（29）日下午發生一起讓騎士哭笑不得的交通事故，一名50歲呂姓男子騎乘紅牌大型重機行經山區道路時，路旁樹叢突然竄出一隻台灣獼猴，騎士連煞車都來不及，直接與猴子正面交鋒，結果人車當場「犁田」，猴子傷重死亡，騎士則骨折送醫。

警方指出，事故發生在13時39分左右，呂男當時獨自騎乘市價約47萬元的Honda Forza 750，沿文山路三段外側車道往石碇方向行駛，正準備享受山路騎乘樂趣，沒想到「猴哥」突然從路旁樹叢高速切入車道，上演一場毫無預警的「猴猴遇見你」。雙方距離過近，呂男完全閃避不及，瞬間發生碰撞，連人帶車重摔滑行數公尺。後方轎車駕駛見狀緊急把方向盤往右打，閃過倒地的猴子，未二度輾壓猴子。

廣告 廣告

發生離譜事件網友笑說，真的是「山道猴子的一生」最終因車禍身亡。翻攝畫面

警消接獲「民眾撞到猴子摔車」的報案後迅速趕抵現場，發現呂男左肩胛骨骨折，左腿與右手掌多處擦挫傷，所幸意識清楚、無生命危險，隨即送往台北市立萬芳醫院治療；至於誤闖車道的獼猴，則當場傷重不治，遺體已由新北市動保處帶回處理。

事故畫面曝光後在社群平台引發熱議，不少網友調侃「原來山道猴子真的會出沒」、「這隻是Boss級的」、「真的是山道猴子的一生」，也有在地居民提醒，深坑、石碇一帶野生獼猴活動頻繁，用路人別只防測速照相，還得提防「野生突襲」。

警方也呼籲，行經山區或林木茂密路段務必減速慢行，提高警覺，以免下一個遇上「山道猴子」的，就是自己。



回到原文

更多鏡報報導

超扯！無聊保全頂樓狂丟8支滅火器 住戶險遭砸中頭破血流

防逃機制大破功 一審判499年沒境管？ 苗栗三灣前鄉長涉貪、棄保潛逃

跨年維安拉到最高！1300警力進駐信義區 電擊槍、鋼叉、無人機全上線防突襲