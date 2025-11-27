紅牛聰勁總統盃見證台灣最強體態之戰 劉明毅勇奪男子形體全場總冠軍

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】一年一度的「紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽暨國家選手選拔賽」在新北市新莊體育館震撼開賽。作為台灣健美運動的年度殿堂，本屆共有400多位選手、上千名觀眾，一同見證屬於肌肉、精神與自律的最高舞台，館內氣氛熱烈、掌聲不斷。

一年一度的「紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽暨國家選手選拔賽」在新北市新莊體育館震撼開賽。(拍攝:O2OGYM鐵人影像)

今年賽事由專業運動營養品牌紅牛聰勁（Red Cow Smart Energy）冠名，「見證極限，突破極限」為主軸，鼓勵每位選手用自己的方式在舞台上留下最精彩的一刻。

紅牛聰勁總經理許鈴裕：補給嚴謹，是因為選手的努力值得被尊重

紅牛聰勁總經理許鈴裕(左)。業者/提供

紅牛聰勁總經理許鈴裕 在典禮中分享：「我每天都在重訓，也完成過環島和喜馬拉雅山挑戰。所以我非常清楚，訓練的路上沒有捷徑，只有堅持。選手付出那麼多，我們就必須用最高規格的準備回應。補給不是商品，是站上舞台的底氣。」他的語氣堅定，獲得全場選手最熱烈的回應。

紅牛聰勁代言人王家梁：力量，是每天練出來的，不是天生的

王家梁(左一)分享鼓勵選手繼續突破自己的極限。業者/提供

品牌代言人王家梁分享：「你們每一個人都知道，舞台是榮耀，但訓練才是現實。舞台上的5分鐘，是你們背後幾百天累積的成果。」「你們今天站在這裡，是因為每一次你們都說：『可以，我再撐一下。』那就是力量。那就是健美。」擁有健身教練的他，更以專業角度鼓勵選手繼續突破自己的極限。

劉明毅以壓倒性氣勢奪下男子形體全場總冠軍 展現「王者回歸」的震撼力

劉明毅以壓倒性氣勢奪下男子形體全場總冠軍。業者/提供

全場最受矚目的男子形體組，由劉明毅以壓倒性實力奪得「全場總冠軍」。曾拿下世界冠軍的他，此次重返國內舞台依舊展現無懈可擊的肌肉密度、對稱線條與沉穩自信。

他說：「我不是回來證明些什麼，我是回來告訴大家：台灣選手很強，我們值得被世界看見。」這句話瞬間引爆全場觀眾掌聲，他以行動證明真正的王者永遠帶著目標與信念站上舞台。