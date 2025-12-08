紅牛、魔爪「越來越多孩子在喝」！王婉諭示警能量飲非同小可：英韓已禁止

王婉諭提出警告，越來越多孩子飲用提神飲料，可能會危害心血管。校園示意圖，廖瑞祥攝



你的孩子會喝能量飲嗎？時代力量黨主席王婉諭警告，校園裡有越來越多孩子購買紅牛、魔爪等提神飲料，成人常透過它提神，不過這種高糖、高咖啡因的產品，可能對孩子造成影響，甚至危害心血管，英國和韓國都已經禁止16歲以下購買，兒童跟青少年根本不應該喝。

「你們家小孩，有在喝『紅牛』或『魔爪』這種提神飲料嗎？」王婉諭昨（12/7）在臉書發文，有老師反映，校園裡越來越多孩子會去買能量飲料，她問了自己小孩，結果得知「有啊！班上都有人在喝，因為喝了上課比較有精神。」

王婉諭和其他家長朋友聊到此事，才知大家情況都差不多，從國中開始，就會有小朋友為了比賽、考試、熬夜打電動去買咖啡、買能量飲來喝；甚至連國小也偶爾會出現，「這件事，真的非同小可」。

王婉諭表示，提神飲料是為了成人提神和提升工作表現而設計的，對於還在成長的孩子來說，一定會有影響。為了達到「瞬間提神」的效果，裡面除了有大量的糖，以及牛磺酸、左旋肉鹼等，還有高劑量的咖啡因。

然而，王婉諭指出，根據美國兒科醫學會的報告，兒童跟青少年「根本不該喝」提神飲料，因為裡面高濃度的咖啡因，很容易讓孩子心跳失控、晚上睡不著，還會傷到正在發育的神經系統，甚至危害心血管。

她舉例，英國在今年提出修法預告，將要立法禁止16歲以下的孩子購買這種提神飲料；而韓國也在2018年起，禁止在高中以下的校園內販售高咖啡因飲品。挪威、波蘭、羅馬尼亞等國，也都陸續立法限制。

王婉諭表示，教育部《校園飲品及點心販售範圍》，高中校園只禁賣「碳酸飲料」。這表示只要提神飲料做成「沒氣泡」的，就能照樣在福利社賣給學生。而且，法規只要求這些提神飲料販售時標示「咖啡因含量」，卻沒有明確載明青少年不宜飲用。

包含歐盟在內許多國家都要求，只要飲品每公升咖啡因含量超過150毫克，就必須清楚標示「不建議兒童飲用」的警語，加拿大的聯邦政府也規定，能量飲料不只限制咖啡因上限，更必須在包裝顯眼處印上「不建議兒童飲用」的警語，不只是一行小字帶過。

王婉諭話鋒一轉，表示大人應該思考的是，為什麼孩子會壓力大到要喝提神飲料？除了有些人是為了玩通宵之外，有多少孩子是為了讀書、為了無止盡的補習、為了隔天的考試？孩子會喝提神飲料，不只是「想熬夜」的問題，而是一種嚴重的警訊。如果孩子所肩負的壓力，已經大到他們需要喝提神飲料，那就應該要改變這種病態的文化。

王婉諭建議，政府應該比照國際標準，就算無法全面禁止，也應該清楚標示孩子不宜飲用這樣的「提神飲料」。同時大人們也要思考，孩子真正需要的，是提神飲料，還是能好好休息、好好長大的環境？

