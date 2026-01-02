紅白最尷尬！aespa登台主持群「死寂5秒」 綾瀨遙不說話原因曝

紅白上最尷尬一刻，韓團aespa表演後，綾瀨遙(右)等主持群死寂5秒。翻攝X



2026年開始，不過2025年最後一天舉行的《NHK紅白歌唱大賽》仍成為話題。除了松嶋菜菜子再度「合體」米希亞的經典名曲之外，南韓頂流女團 aespa表演結束後，主持群無任何反應「死寂5秒」，更成了全場焦點。網友表示，這絕對不是製作上的漏接，而是主持人綾瀨遙、有吉弘行等人對aespa一種「無聲的抗議」，原因可能跟沒來演出的aespa中國籍成員Ningning有關。

Ningning曾在社群平台貼出一張神似「原子彈爆炸蕈狀雲」的檯燈照，遭到質疑嘲笑、蔑視原爆受害者，引發中日網友網路論戰。在NHK公布aespa參加紅白的消息後，更引發了反彈，aespa也在紅白的前兩天，稱Ningning因為感染流感辭演，因此缺席紅白被視為一種巧妙的迴避策略。

31日當晚，aespa俐落的舞姿完成演出，畫面切回主持人群的畫面，照理應該要給予aespa感謝或是接著介紹下一組演出，但有吉弘行與綾瀨遙卻雙雙對著鏡頭不發一語，現場畫面宛如靜止畫面一般「死寂5秒」，最後一旁的NHK主播鈴木奈穗子尷尬接話，稱感謝aespa的演出後，才化解尷尬場面。

事實上，長達數秒的空窗期隨即引爆熱議，網友推測這並非單純的流程失誤，而是針對該團成員過往言論的集體冷處理。不少日本網友留言評論：「看起來是無聲的抗議」、「已經很有度量了」。

事實上，有吉弘行與綾瀨遙的故鄉都是廣島，綾瀨遙過去更曾多次參與原子彈相關紀錄片的配音工作，明顯對這段歷史對綾瀨遙而言，是非常重要的事。另外，在日本社會，原爆歷史是不可觸碰的底線。因此，涉及原爆爭議的藝人出現在紅白的這樣重量級的節目，綾瀨遙的不說話，被視作「溫柔但堅定」的抗議手段。

