紅白睽違3年衝35％！女歌手肉色裝性感開腿被批「幾乎沒穿」

（記者石耀宇／綜合報導）日本跨年重頭戲《第76回NHK紅白歌唱大賽》收視強勢回升，第1部收視率連2年維持在30％上下，第2部更衝上35.2％，睽違3年再度站上35％大關，展現「國民節目」仍具號召力。

不過，今年也再掀尺度爭議。嘻哈歌手恰米娜（CHANMINA）首度登上紅白舞台，身穿與膚色相近的肉色緊身上衣與極短褲，搭配金色裝飾與流蘇，由男性舞者公主抱登場，周圍環繞多名女舞者，演出時多次面向鏡頭大動作開腿、倚靠男舞者，部分畫面在燈光與鏡頭角度下，看起來彷彿「幾乎沒穿」，在網路引來「放送事故」、「NHK竟然允許這種尺度」等批評聲浪。

也有觀眾聯想到2006年DJ OZMA在紅白舞台上，與舞者脫到僅剩膚色緊身衣熱舞，之後遭大量投訴，成為紅白「出禁」的經典爭議案例，質疑NHK近年為求多元化與話題性，是否忽略了節目老少咸宜的屬性。

不過，日媒與部分評論也指出，恰米娜的舞台同時獲得年輕觀眾肯定，認為她以服裝與肢體展現自我風格與身體自主，具有「時代性」與「表達自由」的意義，只是在跨世代共同收看的國民節目中，這種強烈視覺是否合宜，仍有討論空間。

值得一提的是，由恰米娜親自企劃、製作的女子團體HANA，今年也首度登上紅白舞台，出道僅約9個月就憑〈ROSE〉站上國民舞台，稍早更拿下第67回日本唱片大獎「最優秀新人獎」，被視為本次紅白最受矚目的新生代團體之一。

