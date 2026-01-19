《紅白藝能大賞》 重量級歌手同臺互尬

記者周毓洵／臺北報導

台視年度音樂盛事《2026超級巨星紅白藝能大賞》31日將在臺北小巨蛋登場，繼首波卡司公布後，官方加碼公布重量級演出陣容，集結橫跨世代、曲風多元的華語樂壇指標人物，堪稱近年最強卡司之一。

今年演出名單星光熠熠，包括「樂壇傳奇」比莉、「情歌天后」龍千玉、「臺灣歌姬」黃妃，以及新生代人氣男團 FEniX、U:NUS、F.F.O；同時邀來「神曲製造機」八三夭、「R&B 新天王」J.Sheon、「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟）、「實力歌手」辛龍、「重量級音樂教父」蔣三省、「流浪歌王」李炳輝同臺演出；金曲獎得主更是齊聚一堂，包括「臺語歌王」蕭煌奇、「3金天王」盧廣仲、「嘻哈創作歌手」呂士軒，以及「臺語小王子」許富凱，從經典到潮流一次滿足。

比莉回歸 呂士軒首登場

暌違3年再度站上《紅白》舞臺的比莉，首度以「參賽者」身分加入分隊競賽，笑說自己體力依舊充沛，還將化身「白色夢幻少女」登場，展現「百變比莉」不服輸的氣勢；首次參與的金曲歌王呂士軒則直呼終於等到這一天，將陪伴觀眾與家人一起享受歡樂氛圍。

樂壇傳奇比莉暌違3年回歸《紅白》，首度以參賽者身分登場，並將獨家首唱新歌。（台視提供）

金曲歌王呂士軒首登《紅白》舞臺，期待用音樂陪伴觀眾歡樂迎新年。（台視提供）