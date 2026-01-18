紅白蘿蔔不能一起煮？ 中醫揭密紅蘿蔔最佳吃法 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

坊間常流傳不同飲食禁忌，常被提到的就是「紅白蘿蔔能不能一起煮」？中醫師解答，其實只要煮熟，紅蘿蔔中的分解酶就會被破壞，不必過度擔心；加上紅蘿蔔性質偏補、白蘿蔔偏清涼，搭配反而能取得平衡，一般家常湯品如紅白蘿蔔排骨湯，安心同煮、安心食用就好。

紅蘿蔔是國內極為常見的家常食材，無論炒菜、煲湯、燉肉、煎蛋、煮咖哩，甚至運用於甜點中，都十分普遍，不過也因為顏色、氣味與味道鮮明，反而讓部分人對它敬而遠之。

中醫師林怡嫣表示，紅白蘿蔔在冬季餐桌上向來是常客，民間更流傳著「十月蘿蔔賽人參」的俗諺。不過，這句話多半指的是白蘿蔔，白蘿蔔早在周代便已出現，是歷史悠久的栽培作物，而紅蘿蔔，根據《紹興本草》，推測是在宋代經胡人傳入中土的，由於外形與白蘿蔔相似，且同樣食用其根部，便沿用了「蘿蔔」之名，再以顏色稱為紅蘿蔔，或以來源稱作胡蘿蔔，藉此區分。

然而，若從現代生物學分類來看，紅白蘿蔔其實毫無血緣關係。紅蘿蔔屬於繖形科、胡蘿蔔屬；白蘿蔔則歸類於十字花科、蘿蔔屬。

林怡嫣說，在《本草綱目》中，李時珍把紅蘿蔔的性味歸為「甘、辛，微溫，無毒」，功效為「下氣補中，利胸膈腸胃，安五臟，令人健食，有益無損」，主要以補中焦、調脾胃為主。直到近代發現紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素後，才逐漸將「預防夜盲」的功效納入現代認知。

林怡嫣強調，從中醫觀點來看，飲食養生的核心並非「一定要吃某種食物」，而是講求體質、消化能力與個人接受度。

若真的不喜歡紅蘿蔔的氣味或口感，林怡嫣建議，並不需要勉強食用；想要養脾胃，可選擇山藥等性質溫和、易消化的食材；若以潤眼明目為目的，也可透過枸杞等食材來替代。關鍵在於「對症、對體質」，而非單一食材的迷思。而如果要擷取紅蘿蔔的營養，又不喜歡其味道，可以用煮湯的方式。

林怡嫣表示，很多人吃紅蘿蔔，其實都吃錯方式了。從中醫角度來看，生食偏寒、較難消化，煮熟後反而更能健脾補中；從營養學來說，紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若生吃，吸收率只有約一成，但經過油脂烹調後，吸收率可提升到九成以上，因此建議以油炒或與肉類同燉，營養才能真正被身體利用。

