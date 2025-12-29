紅白風波延燒！aespa寧寧涉敏感貼文 遭轟後「請病假」退場

aespa確定出席第76屆NHK紅白歌合戰，但陸籍成員寧寧（右）將因流感缺席，引發關注。（圖／達志／美聯社，下同）

南韓女團aespa首度受邀參與《第76屆NHK紅白歌合戰》，但因為大陸籍成員寧寧（Ningning）過去貼文引發巨大爭議，遭日本部分歌迷發起抵制行動，讓團體出場安排從一開始就備受關注與批評，原先預計四位成員全員登台，卻在倒數前夕爆出變動。aespa所屬經紀公司SM娛樂今（29）日正式公告，中國籍成員Ningning（寧藝卓）因感染流感，需休養療養，將缺席12月31日登場的《紅白》演出。

《紅白歌合戰》倒數2日，aespa表演變數引發關注，寧寧因流感確定辭演。

就在距離「第76屆NHK紅白歌合戰」僅剩兩天，南韓人氣女團aespa官方今（29日）在日文版官網與社群平台發布公告指出，陸籍成員寧寧因感染流感、需醫師建議充分休養，將缺席12月31日的紅白歌合戰演出，出席舞台將由剩餘三位成員Karina、Giselle與Winter登台。

廣告 廣告

韓團aespa首度受邀登上《NHK紅白》，卻因陸籍成員寧寧捲入爭議，引發日網熱議。

aespa自2020年出道，由韓籍成員Karina與Winter、中國籍成員寧寧，以及日籍成員Giselle組成。出道以來便以強烈舞台魅力吸引大批粉絲關注，這次受邀參與紅白歌合戰本是年度重要行程之一，但團體成員寧寧曾因一則社群貼文而在日本網路引發爭議。

寧寧過去貼文遭指涉及原爆意象，引發日本網友抵制，今傳出因流感不克出席《紅白歌合戰》。

她曾在粉絲聊天付費平台「泡泡」（Bubble）上分享一張形似蘑菇雲的燈具照片，並以英文留言「買了可愛的燈，大家覺得如何？」該貼文被部分日本網友質疑涉及敏感象徵，引發大量指正與批評，甚至出現要求她退出紅白的連署活動。

針對此事，aespa官方於今日聲明中回應指出，有關寧寧在社群媒體發布內容所引發的各類擔憂，僅是因表達造成誤解，並無特定目的或企圖。他們強調未來將更加謹慎處理社群內容與相關表達方式。公司聲明同時說明，寧寧目前已於醫院就診，確診感染流感，醫師認為需充分休養以利康復。因此，已向NHK提出申請由三名成員出演本屆紅白。官方也對接近演出時間才發布公告向粉絲致歉，並請大家理解。

NHK方面也在官網正式宣布了同樣訊息，指出aespa原定參演紅白歌合戰，但因應成員寧寧的身體狀況，將由不含寧寧的三人體制登場。寧寧近期因健康因素屢傳身體不適，本月初在日本舉行的MAMA（Mnet亞洲音樂大獎）頒獎典禮中，她一度因病未能出席紅毯，但後來仍趕到現場與成員同台演出，展現敬業精神。如今在距離紅白僅剩兩天的時刻，再度宣布缺席，難免引發外界議論。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

時薪1.1萬台幣！美航機師曬薪資單年收破千萬 網：考照去哪報名

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到