紅白首波炸裂卡司King & Prince登台合體、林志穎驚喜重返 告五人攜手白安引爆除夕回憶殺！

King & Prince 永瀬廉與高橋海人確認登台《2026 紅白》，兩人將帶來炸裂舞台。（台視提供）

Tiara（King & Prince粉絲名）終於不用再對著螢幕遺憾了，去年紅白只能透過預錄舞台驚喜現身，今年King & Prince永瀨廉與高橋海人將親自踏上台北小巨蛋舞台，這也是兩人首度以團體之姿在海外演出。永瀨廉對台灣的記憶還停留在去年4月的見面會，他特別懷念小籠包的味道，大方表示：「這次想和海人一起吃！」高橋海人則對台灣的夜市充滿憧憬，更希望透過這次機會，讓音樂傳達給還不認識他們的聽眾，兩人在訪談間流露出對海外演出的興奮，誠意十足。

華語陣容最讓人驚喜的，莫過於睽違16年重返《紅白》的「小旋風」林志穎。再次回到熟悉的舞台，他坦言心境像個新人，甚至有點第一次演出的興奮感。這次除了帶來經典作品的回憶殺，林志穎也感性分享，現在的他格外珍惜家庭時光，不希望錯過三個兒子的成長過程。他透露音樂與影視計畫都在進行中，但對他而言，現階段最重要的還是那句：「過年最重要的是有家人的陪伴。」

林志穎睽違 16 年重返紅白，笑稱心情像新人一樣緊張。（台視提供）

金曲樂團告五人今年也沒缺席，這已經是他們連續第4年陪伴觀眾迎新年，回顧2025年，告五人從高雄世運5萬人演唱會一路唱回Livehouse，行程滿檔卻依舊能量滿滿。這次他們特別承諾會準備專屬《紅白》的內容，要為新年注入最強電力。同樣帶來治癒能量的還有白安與動力火車、TRASH、蔡旻佑等實力派卡司輪番上陣，讓這份首波曝光的名單，從流量到實力都精準到位，完全沒讓觀眾失望。

告五人連續第4年陪伴紅白觀眾迎新年。（台視提供）

這場秀還藏了一個溫馨的亮點，那就是李千娜與女兒顧穎的「母女合體」，李千娜坦言這場演出意義完全不同，她甚至主動讓顧穎開場當主秀，自己再接棒詮釋經典熱曲，這種「接棒」的安排充滿傳承意味。李千娜在談到女兒時，那種身為母親的驕傲完全藏不住，直說希望大家能透過這個舞台更認識顧穎。1月31日的小巨蛋現場，不只是卡司華麗，更多的是藝人們想傳遞給觀眾的、那份最真誠的「家」的味道。

白安在熱鬧除夕夜帶來標誌性的療癒嗓音，要用最安靜的力量震撼小巨蛋現場。（台視提供）

