紅白／綾瀨遙開場就出包 念錯評審仲野太賀名字

睽違六年、四度擔任《NHK紅白歌合戰》主持的綾瀨遙，今晚再度成為眾人焦點。外界原本期待她能一掃2019年第70屆紅白「預告零失誤卻一開場就咬字出包」的陰影，沒想到今天在介紹評審時，不小心把大河劇主演仲野太賀的名字念錯，意外成為節目插曲。

綾瀨遙在昨天（30日）彩排空檔受訪時，才分享久違回歸紅白的心情，坦言與有吉弘行、今田美櫻一起彩排的心得，「雖然很緊湊，但越來越期待正式播出」。她也提到，時隔6年的現場雨後台有不少改變，但逐漸找回熟悉感，笑說與有吉的搭檔默契已經到位。

雖然開場進行順利，結果沒想到介紹審查員出現小插曲，被唸錯名字的仲野太賀則露出笑容化解尷尬，綾瀨遙的「天然」還是獲得網友好評。