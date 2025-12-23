《紅白》主持群亮相！TRASH 4度登台 合體「他們」點燃除夕夜

TRASH將第四度登上《超級巨星紅白藝能大賞》。劉耀匀攝

《2026超級巨星紅白藝能大賞》今（23日）舉行主持人亮相探班，本屆主持人Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉，以及特邀嘉賓「TRASH」，特地現身一日限定的「紅白早餐店」，呼應今年主題「臺灣感性」，分享對家鄉與本土文化的深刻情感，期盼讓國際看見臺灣的美好人事物。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》今日舉辦記者會活動。劉耀匀攝

早餐店限定開張 Lulu冷笑話連發

搭配上今年的主題，黃偉晉與TRASH以一身「臺客Look」裝扮登場，向化身早餐店老闆娘與小幫手的Lulu黃路梓茵與陳明珠發起一連串的趣味考驗，Lulu黃路梓茵不僅親自製作蛋餅邀請TRASH試吃，主持群與TRASH也接連拋出多段經典的「早餐店冷笑話」，逗得現場笑聲不斷。

三度合體默契升級 黃偉晉爆料「保證有國際嘉賓」

今年為Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉第三度攜手合作主持，表示從原先的戰戰兢兢，到現在逐漸培養出默契，甚至可以互相開玩笑，依舊期望帶給大家滿滿的驚喜。此外，黃偉晉也搶先透露今年亮點，笑說：「保守估計會有國際嘉賓！」Lulu黃路梓茵則分享，節目中將規劃「一聽到歌聲就忍不住抬頭收看」的經典回憶殺，並鼓勵觀眾多多關注，陳明珠也分享：「絕對是闔家觀賞！可以全家老小站起來一起唱、一起跳的。」

陳明珠（左起）、Lulu、黃偉晉第三度攜手合作主持。劉耀匀攝

TRASH四度站上紅白舞台 用最生猛台味點燃除夕夜

而金曲樂團TRASH今日除了擔任「早餐店帥哥」之外，更成為「臺灣感性」的推廣大使，並將四度登上《紅白》舞台，搶先透露將會演唱最新專輯的歌曲，期待每年都能帶來不同的驚喜，以最本土、最生猛的能量點燃全場氣氛，直呼：「每一次來到《紅白》，就是要讓大家High起來！」精采絕倫的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台播出。



