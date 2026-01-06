《紅白》卡司公開！King & Prince登台獻海外首秀 林志穎睽違16年驚喜回歸

一年一度《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於31日在台北小巨蛋登場，主辦方6日公布首波卡司名單。最令人驚喜的，絕對是日本人氣男團King & Prince確定登台，永瀨廉開心表示，期待能在台灣感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人則期待能透過音樂傳達給還不認識他們的朋友。

日本人氣男團King & Prince確認登台獻海外首秀。（圖／台視 提供）

King & Prince曾在2025年透過預錄舞台登場，今年他們將來到台北小巨蛋與觀眾一同迎接春節，這也是兩人首度以團體之姿在海外演出。永瀨廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人則興奮表示:「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」

除了舞台演出外，兩人對美食同樣充滿憧憬，紛紛表示想去逛夜市。永瀨廉曾在4月來台舉辦見面會，特別推薦小籠包，他笑說：「這次想和海人一起吃！」談及對新一年的期盼，高橋海人期望以這次《紅白》舞台為起點，進一步拓展自己的表現，兩人更不約而同向Tiara喊話，感謝一路以來的支持。

林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，坦言對這個舞台既熟悉又陌生，笑說：「像是新人第一次演出，很期待也很興奮。」這次將帶來出道以來的經典代表作，林志穎期望不論是熟悉他作品的老朋友，或第一次認識他的年輕觀眾，都能一同享受《紅白》舞台。

林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》。（圖／台視 提供）

林志穎透露，音樂和影視作品的規劃皆持續進行中，期盼未來能分享更多好消息。而迎接新一年的忙碌節奏之前，他也格外珍惜與家人團聚的時光，「過年最重要的是有家人的陪伴。」

而蘇慧倫將再度登《紅白》與觀眾共度新年，她透露這次會有16位舞者助陣，一同為舞台注入活力，更預告將以不同的嘗試帶給觀眾耳目一新的感受。即將第4度登上《紅白》舞台的金曲天團動力火車，這次也將帶來耳熟能詳的歌曲，陪伴大家迎接嶄新的一年。兩人更分享好消息：「我們正在籌備5月的台北演唱會！」期望在新的一年與歌迷分享更多新作品。

人氣金曲樂團告五人連續4年陪伴觀眾迎新年，今年再度回到《紅白》舞台，他們向觀眾喊話：「敬請期待！」而近日在演唱會中首度同台飆唱的李千娜與顧穎母女檔，也將透過《紅白》再度合體，李千娜透露，這次將會帶來從未嘗試過的形式與曲風，唱出兩個女孩一路成長的過程。

李千娜與顧穎母女檔將透過《紅白》再度合體。（圖／台視 提供）

